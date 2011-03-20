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Амкар-Пермь - Локомотив
Амкар-Пермь - Локомотив: обзор матча 20 марта 2011
Амкар-Пермь
20.03.2011, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, 2 тур
1 : 0
Завершен
Локомотив
26'
С. Ристич
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Локомотив
Желтая карточка
А. Молодцов
+2
Замена
И. Кнежевич
️️️️
С. Волков
+1
Желтая карточка
С. Нарубин
Замена
А. Молодцов
️️️️
П. Мийич
Замена
Р. Джалович
️️️️
С. Ристич
Желтая карточка
Д. Белоруков
Желтая карточка
С. Волков
ГОЛ! 1:0!
С. Ристич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
18
Александр Коломейцев
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
15
Предраг Мийич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
4
Ян Дюрица
ЦЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
6
Дмитрий Торбинский
ПП
11
Майкон
ЦФ
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
11
Радомир Джалович
ЦФ
Локомотив
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
4-4-2
42
Нарубин
79
Черенчиков
24
Попов
21
Белоруков
14
Сираков
18
Коломейцев
13
Новакович
15
Мийич
7
Пеев
0
Ристич
1
Волков
3-2-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
4
Дюрица
90
Бурлак
20
Игнатьев
55
Янбаев
6
Торбинский
10
Лоськов
88
Глушаков
0
Сычев
11
Майкон
15
Мийич
27
Молодцов
27
Молодцов
15
Мийич
1
Волков
10
Кнежевич
10
Кнежевич
1
Волков
0
Ристич
11
Джалович
11
Джалович
0
Ристич
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Локомотив
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
Главный тренер
Рашид Рахимов
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
24
Виталий Федорив
ЛЗ
6
Вячеслав Калашников
ЦЗ
Остались в запасе
1
Антон Амельченко
ВР
55
Руслан Нахушев
ЛЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Амкар-Пермь - Локомотив
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
0
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
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Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
О. Целовальников (Астрахань)
М. Еровенко (Краснодар)
Делегат:
Т. Безубяк (Санкт-Петербург)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 14:00 (прямая) "Россия 2" 14:10 (прямая)
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