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Спартак - Амкар-Пермь
Спартак - Амкар-Пермь: обзор матча 08 мая 2011
Спартак
08.05.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 8 тур
1 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
75'
Э. МакГиди
82'
И. Михалев
90'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак - Амкар-Пермь
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
С. Нарубин
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Р. Джалович
Желтая карточка
М. Новакович
ГОЛ! 1:1!
И. Михалев
Пас отдал
Р. Джалович
Замена
Э. Махмудов
️️️️
А. Дзюба
ГОЛ! 1:0!
Э. МакГиди
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
Замена
Ибсон
️️️️
Кариока
Замена
П. Яковлев
️️️️
Е. Макеев
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Ристич
Травма
С. Ристич
Желтая карточка
Н. Мияилович
Желтая карточка
А. Секретов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак
31
Андрей Дикань
(К)
ВР
80
Родри
ЦЗ
17
Марек Сухи
ЦЗ
34
Евгений Макеев
ПЗ
9
Кирилл Комбаров
ПЗ
23
Дмитрий Комбаров
ЛП
46
Эйден МакГиди
ЛВ
7
Александр Шешуков
ОП
5
Кариока
ЦП
39
Ари
ЦФ
22
Артем Дзюба
ЦФ
Главный тренер
Валерий Карпин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
3
Никола Мияилович
ОП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Спартак
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
8
Эмин Махмудов
ЦП
80
Ибсон
ЦП
91
Павел Яковлев
ПВ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-2-1-2
31
Дикань
34
Макеев
80
Родри
17
Сухи
9
Комбаров
7
Шешуков
23
Комбаров
5
Кариока
46
МакГиди
22
Дзюба
39
Ари
4-1-3-2
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
21
Белоруков
79
Черенчиков
3
Мияилович
7
Пеев
18
Коломейцев
10
Секретов
0
Ристич
11
Джалович
22
Дзюба
8
Махмудов
8
Махмудов
22
Дзюба
5
Кариока
80
Ибсон
80
Ибсон
5
Кариока
34
Макеев
91
Яковлев
91
Яковлев
34
Макеев
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
11
Джалович
18
Бурмистров
18
Бурмистров
11
Джалович
0
Ристич
39
Михалев
39
Михалев
0
Ристич
Остались в запасе
Спартак
Амкар-Пермь
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
Главный тренер
Валерий Карпин
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
12
Николай Заболотный
ВР
30
Федор Кудряшов
ЛЗ
5
Маркос Рохо
ЦЗ
2
Николас Пареха
ЦЗ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Валерий Карпин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Спартак - Амкар-Пермь
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Спартак
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо Мх
- : -
22.11.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Спартак
2 : 1
08.11.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
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3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
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0 : 1
26.09.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Александр Егоров
(Саранск)
Помощники судьи:
В. Назаров (Невинномысск)
Д. Березнев (Ростов-на-Дону)
Делегат:
Г. Жафяров (Москва)
Стадион:
Лужники
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
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