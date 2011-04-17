Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Амкар-Пермь - Зенит
Амкар-Пермь - Зенит: обзор матча 17 апреля 2011
Амкар-Пермь
17.04.2011, воскресенье, 12:15
Россия. Премьер-лига, 5 тур
1 : 3
Завершен
Зенит
90+3'
И. Михалев
20'
А. Ионов
23'
Данни
79'
А. Бухаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Зенит
ГОЛ! 1:3!
И. Михалев
Пас отдал
М. Новакович
+3
ГОЛ! 0:3!
А. Бухаров
Пас отдал
А. Анюков
Замена
И. Михалев
️️️️
С. Волков
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Кержаков
Замена
С. Ристич
️️️️
Р. Джалович
Замена
В. Гришин
️️️️
П. Мийич
Замена
Т. Губочан
️️️️
С. Хусти
Замена
Д. Лазович
️️️️
Данни
Желтая карточка
А. Лукович
Травма
А. Анюков
Желтая карточка
И. Черенчиков
ГОЛ! 0:2!
Данни
20'
ГОЛ! 0:1!
А. Ионов
Пас отдал
А. Кержаков
Желтая карточка
М. Новакович
19'
Желтая карточка
З. Сираков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
11
Радомир Джалович
ЛП
13
Митар Новакович
ОП
18
Александр Коломейцев
ОП
15
Предраг Мийич
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
10
Данни
ЛВ
27
Игорь Денисов
ЦП
18
Константин Зырянов
ПП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
39
Илья Михалев
ЦФ
0
Стевица Ристич
ЦФ
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
27
Данко Лазович
ЦФ
4-2-3-1
33
Хомутовский
79
Черенчиков
21
Белоруков
24
Попов
14
Сираков
13
Новакович
18
Коломейцев
11
Джалович
15
Мийич
7
Пеев
1
Волков
4-3-2-1
16
Малафеев
22
Анюков
22
Алвеш
6
Ломбертс
3
Лукович
18
Зырянов
27
Денисов
9
Хусти
11
Ионов
10
Данни
11
Кержаков
15
Мийич
28
Гришин
28
Гришин
15
Мийич
1
Волков
39
Михалев
39
Михалев
1
Волков
11
Джалович
0
Ристич
0
Ристич
11
Джалович
9
Хусти
15
Губочан
15
Губочан
9
Хусти
11
Кержаков
11
Бухаров
11
Бухаров
11
Кержаков
10
Данни
27
Лазович
27
Лазович
10
Данни
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Зенит
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Остались в запасе
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Иосип Кнежевич
ЦП
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
98
Сергей Петров
ПЗ
20
Виктор Файзулин
ЦП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Статистика матча Амкар-Пермь - Зенит
3
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
1
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
Т. Калугин
А. Аверьянов (оба - Москва)
Делегат:
С.Рощин (Кисловодск)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 11:55 (прямая)
Новости команд
Все
Амкар-Пермь
Зенит
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
5
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
1
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
7
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
5
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
1
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
7
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+