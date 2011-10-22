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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Амкар-Пермь
Ахмат - Амкар-Пермь: обзор матча 22 октября 2011
Ахмат
22.10.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 28 тур
1 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
67'
А. Феррейра
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Амкар-Пермь
Замена
Д. Ятченко
️️️️
А. Павленко
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
М. Блажич
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Джалович
Замена
С. Гаращенков
️️️️
К. Васильев
ГОЛ! 1:0!
А. Феррейра
Замена
З. Садаев
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Замена
Ж. Лежар
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
М. Смирнов
Желтая карточка
Л. Гвазава
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
М. Блажич
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
8
Александр Павленко
ЦП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
(К)
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
13
Митар Новакович
ОП
14
Константин Васильев
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Марко Блажич
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
30
Жонатан Лежар
ЦП
26
Эвертон
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-4-2
35
Джанаев
14
Зенге
5
Феррейра
25
Йиранек
8
Омельянчук
84
Власов
8
Павленко
40
Благо
6
Гвазава
9
Асильдаров
27
Мгуни
4-1-4-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
25
Смирнов
3
Мияилович
13
Новакович
32
Блажич
14
Васильев
18
Коломейцев
28
Гришин
11
Джалович
8
Павленко
33
Ятченко
33
Ятченко
8
Павленко
6
Гвазава
30
Лежар
30
Лежар
6
Гвазава
9
Асильдаров
9
Садаев
9
Садаев
9
Асильдаров
14
Васильев
18
Гаращенков
18
Гаращенков
14
Васильев
32
Блажич
7
Тюкалов
7
Тюкалов
32
Блажич
11
Джалович
39
Михалев
39
Михалев
11
Джалович
Остались в запасе
Ахмат
Амкар-Пермь
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
24
Петр Польчак
ЦЗ
26
Эвертон
ЦФ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Амкар-Пермь
2
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Эдуард Малый
(Волгоград)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Владислав Назаров (Невинномысск)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая) 07:55 (воскресенье, 23 октября)
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