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Волга - Амкар-Пермь
Волга - Амкар-Пермь: обзор матча 19 ноября 2011
Волга
19.11.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 31 тур
1 : 2
Завершен
Амкар-Пермь
8'
А. Белозеров
58'
В. Гришин
61'
Н. Бурмистров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Р. Аджинджал
+4
Желтая карточка
А. Шуленин
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Коломейцев
Пенальти не реализован!
С. Волков
Красная карточка
А. Буйволов
Замена
М. Ахметович
️️️️
С. Турсунов
Желтая карточка
Н. Бурмистров
Замена
Р. Джалович
️️️️
И. Михалев
Желтая карточка
В. Гришин
ГОЛ! 1:2!
Н. Бурмистров
Пас отдал
З. Сираков
ГОЛ! 1:1!
В. Гришин
Пас отдал
С. Волков
Замена
А. Хазов
️️️️
Ш. Бибилов
Замена
А. Шуленин
️️️️
Н. Маляров
Вторая желтая
Г. Григалава
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Н. Мияилович
Желтая карточка
Н. Маляров
Желтая карточка
А. Ещенко
Желтая карточка
Г. Григалава
Желтая карточка
Д. Белоруков
ГОЛ! 1:0!
А. Белозеров
Пас отдал
Р. Аджинджал
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
25
Андрей Буйволов
ЛЗ
88
Гиа Григалава
ЦЗ
63
Александр Белозеров
(К)
ЦЗ
38
Андрей Ещенко
ПЗ
7
Вагиф Джавадов
ЛП
20
Руслан Аджинджал
ЦП
20
Марк Кросас
ЦП
7
Никита Маляров
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
21
Шота Бибилов
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
13
Митар Новакович
ЦП
32
Марко Блажич
ПП
1
Сергей Волков
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Волга
31
Илья Абаев
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
9
Александр Шуленин
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
4-4-1-1
41
Кержаков
25
Буйволов
88
Григалава
63
Белозеров
38
Ещенко
7
Джавадов
20
Кросас
7
Маляров
20
Аджинджал
17
Турсунов
21
Бибилов
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
3
Мияилович
32
Блажич
18
Коломейцев
13
Новакович
28
Гришин
39
Михалев
1
Волков
7
Маляров
9
Шуленин
9
Шуленин
7
Маляров
17
Турсунов
90
Ахметович
90
Ахметович
17
Турсунов
21
Бибилов
16
Хазов
16
Хазов
21
Бибилов
18
Коломейцев
14
Васильев
14
Васильев
18
Коломейцев
3
Мияилович
18
Бурмистров
18
Бурмистров
3
Мияилович
39
Михалев
11
Джалович
11
Джалович
39
Михалев
Остались в запасе
Волга
Амкар-Пермь
31
Илья Абаев
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Илья Абаев
ВР
23
Михайта Плешан
ОП
25
Зураби Арзиани
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Волга - Амкар-Пермь
5
2
3
Красные карточки
2
0
Желтые карточки
5
3
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
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3 : 0
10.10.2026
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Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
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0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
А.Глот
Н.Еремин
Резервный судья:
А.Резников
Делегат:
В.Пышкин
Инспектор:
С.Рощин
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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