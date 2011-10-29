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РПЛ 2026/2027
Анжи - Амкар-Пермь
Анжи - Амкар-Пермь: обзор матча 29 октября 2011
Анжи
29.10.2011, суббота, 15:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
2 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
43'
Ю. Жирков
81'
С. Это'О
90+1'
И. Михалев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Анжи - Амкар-Пермь
+1
ГОЛ! 2:1!
И. Михалев
Пас отдал
И. Черенчиков
Замена
М. Карсела-Гонсалес
️️️️
М. Буссуфа
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
В. Гришин
Травма
М. Гаджиев
ГОЛ! 2:0!
С. Это'О
Пас отдал
М. Гаджиев
Замена
М. Гаджиев
️️️️
А. Иванов
Желтая карточка
Б. Ангбва
Замена
Б. Джуджак
️️️️
Ш. Лахиялов
Замена
К. Васильев
️️️️
И. Кнежевич
Замена
И. Михалев
️️️️
Р. Джалович
Желтая карточка
С. Волков
Желтая карточка
С. Это'О
Желтая карточка
М. Блажич
Желтая карточка
А. Гаджибеков
ГОЛ! 1:0!
Ю. Жирков
Желтая карточка
М. Буссуфа
Желтая карточка
Н. Мияилович
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Анжи
1
Евгений Помазан
ВР
3
Али Гаджибеков
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
30
Жоао Карлос
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
13
Шамиль Лахиялов
ЛВ
10
Одил Ахмедов
ОП
18
Юрий Жирков
ЦП
11
Мубарак Буссуфа
ЦП
88
Алексей Иванов
ПВ
9
Самуэль Это'О
(К)
ЦФ
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
3
Никола Мияилович
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
10
Иосип Кнежевич
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
32
Марко Блажич
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
10
Балаж Джуджак
ЛП
91
Махач Гаджиев
ЛП
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Мехди Карсела-Гонсалес
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
39
Илья Михалев
ЦФ
4-1-2-2-1
1
Помазан
3
Гаджибеков
13
Тагирбеков
30
Карлос
4
Ангбва
10
Ахмедов
18
Жирков
11
Буссуфа
13
Лахиялов
88
Иванов
9
Это'О
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
13
Новакович
3
Мияилович
32
Блажич
10
Кнежевич
18
Коломейцев
28
Гришин
1
Волков
11
Джалович
13
Лахиялов
10
Джуджак
10
Джуджак
13
Лахиялов
88
Иванов
91
Гаджиев
91
Гаджиев
88
Иванов
11
Буссуфа
16
Карсела-Гонсалес
16
Карсела-Гонсалес
11
Буссуфа
10
Кнежевич
14
Васильев
14
Васильев
10
Кнежевич
28
Гришин
7
Тюкалов
7
Тюкалов
28
Гришин
11
Джалович
39
Михалев
39
Михалев
11
Джалович
Остались в запасе
Анжи
Амкар-Пермь
78
Александр Макаров
ВР
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
3
Роберто Карлос
ОП
17
Шариф Мухаммад
ЦП
16
Ян Голенда
ЦФ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Анжи - Амкар-Пермь
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Динамо
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:40 (прямая)
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