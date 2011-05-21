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РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 21 мая 2011
Ростов
21.05.2011, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
50'
Р. Адамов
77'
А. Гацкан
87'
Д. Блатняк
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:0!
Д. Блатняк
Пас отдал
О. Иванов
ГОЛ! 2:0!
А. Гацкан
Пас отдал
Д. Блатняк
Замена
Т. Калачев
️️️️
Р. Адамов
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Э. Чеснаускис
ГОЛ! 1:0!
Р. Адамов
Пас отдал
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
Н. Мияилович
Замена
А. Хохлов
️️️️
А. Буссаиди
Замена
В. Хомутовский
️️️️
С. Нарубин
Замена
В. Гришин
️️️️
А. Секретов
Желтая карточка
И. Окоронкво
10'
Желтая карточка
А. Секретов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
10
Максим Григорьев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
79
Иван Черенчиков
ЛЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
24
Алексей Попов
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
3
Никола Мияилович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
77
Андрей Прошин
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
4-5-1
1
Коченков
20
Буссаиди
4
Окоронкво
19
Салата
14
Хагуш
88
Чеснаускис
8
Гацкан
16
Янков
19
Иванов
10
Григорьев
21
Адамов
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
21
Белоруков
24
Попов
79
Черенчиков
7
Пеев
3
Мияилович
18
Коломейцев
10
Секретов
11
Джалович
39
Михалев
20
Буссаиди
5
Хохлов
5
Хохлов
20
Буссаиди
21
Адамов
2
Калачев
2
Калачев
21
Адамов
88
Чеснаускис
19
Блатняк
19
Блатняк
88
Чеснаускис
42
Нарубин
33
Хомутовский
33
Хомутовский
42
Нарубин
10
Секретов
28
Гришин
28
Гришин
10
Секретов
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Владимир Лютый
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
77
Андрей Прошин
ЦЗ
17
Алексей Ребко
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
24
Виталий Федорив
ЛЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Владимир Лютый
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
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Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Владимир Волков (Москва)
Дмитрий Чельцов (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 13:45 (прямая)
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