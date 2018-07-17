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    Владимир Лютый

    Тренер
    Имя Владимир
    Отчество Иванович
    Фамилия Лютый
    Гражданство Украина
    Дата рождения 20 апреля 1962
    Статистика по турнирам
    Команда Игр Побед Поражений Ничьих
    Ростов 6 1 4 1
    Матчи в этом турнире
    Дата Матч
    15.05.2011 ЦСКА 2 : 1 Ростов
    21.05.2011 Ростов 3 : 0 Амкар-Пермь
    29.05.2011 Крылья Советов 2 : 2 Ростов
    10.06.2011 Ростов 1 : 3 Краснодар
    14.06.2011 Зенит 4 : 0 Ростов
    18.06.2011 Ростов 1 : 3 Рубин
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