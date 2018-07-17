Экс-тренер «Ростова» Лютый: «Я откажусь от гражданства Украины. В стране беспредел, коррупция, геноцид»

Бывший футболист сборной СССР Владимир Лютый, являющийся гражданином Украины, рассказал о намерении отказаться от паспорта этой страны. Тренер недоволен коррупцией и геноцидом.

«Украинский паспорт у меня есть, но надолго он у меня не задержится. Власть устроила беспредел. Идет не развитие, а уничтожение. Если говорить о футболе, то везде коррупция и договорные матчи.

В стране идет повсеместный геноцид, взяточничество. Сочувствую украинскому народу. В Украине невозможно жить», – считает украинец, имеющий еще и немецкий паспорт.

В 2007 году Лютый работал тренером «Локомотива», а с 2010 по 2011 года – тренером «Ростова».