Экс-тренер «Ростова» Лютый: «Я откажусь от гражданства Украины. В стране беспредел, коррупция, геноцид»

Американцы разорвали Украину в демократические клочья, а Порошенко очень БЛАГОДАРЕН США, за то что США:
- ОРГАНИЗОВАЛИ государственный переворот в Украине,
- ПРИСЛАЛИ снайперов для отстрела на майдане украинских граждан,
- ПРИКАЗАЛИ начать АТО - Американскую Террористическую Операцию против стариков, женщин и детей Донбасса!!!
- НАЗНАЧИЛИ Порошенко в добровольно принудительном порядке президентом Украины,
- ПРЕВРАТИЛИ Украину в банановую республику,
- ПОСТАВИЛИ Украину на край экономической и политической пропасти,
- РАЗВОРОВАЛИ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС Украины,
- НАСАДИЛИ в Украине РАЗВРАТ и проституцию,
- помогли РАЗВАЛИТЬ всю тяжелую промышленность Украины,
- НАСАДИЛИ в Украине ТОТАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЮ,
- за то, что они помогли разорить тарифами миллионы украинских граждан,
- за то, что они ОБРУШИЛИ курс ГРИВНЫ по отношению к доллару,
- за то что Украина ЗАЛЕЗЛА в ОГРОМНЫЙ государственный долг.
- за то, что Украина оказалась на краю ДЕФОЛТА!
По уровню коррупции и воровства, Украина, уже ЧЕТЫРЕ года, УВЕРЕННО держит первое место в Мире!
Развал и нищета - это фирменный американский стиль украинской революции "достоинства":
- для унижения и воровства,
- пресмыкания и попрошайничества,
- клеветы и демагогии,
- криминала и коррупции,
- проституции и беззакония,
- бандитизма и терроризма!!!
Америка ПОРВАЛА Украину в демократические клочья!!!
Бывший футболист сборной СССР Владимир Лютый, являющийся гражданином Украины, рассказал о намерении отказаться от паспорта этой страны. Тренер недоволен коррупцией и геноцидом.
«Украинский паспорт у меня есть, но надолго он у меня не задержится. Власть устроила беспредел. Идет не развитие, а уничтожение. Если говорить о футболе, то везде коррупция и договорные матчи.
В стране идет повсеместный геноцид, взяточничество. Сочувствую украинскому народу. В Украине невозможно жить», – считает украинец, имеющий еще и немецкий паспорт.
В 2007 году Лютый работал тренером «Локомотива», а с 2010 по 2011 года – тренером «Ростова».