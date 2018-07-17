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    Экс-тренер «Ростова» Лютый: «Я откажусь от гражданства Украины. В стране беспредел, коррупция, геноцид»

    Бывший футболист сборной СССР Владимир Лютый, являющийся гражданином Украины, рассказал о намерении отказаться от паспорта этой страны. Тренер недоволен коррупцией и геноцидом.

    «Украинский паспорт у меня есть, но надолго он у меня не задержится. Власть устроила беспредел. Идет не развитие, а уничтожение. Если говорить о футболе, то везде коррупция и договорные матчи.

    В стране идет повсеместный геноцид, взяточничество. Сочувствую украинскому народу. В Украине невозможно жить», – считает украинец, имеющий еще и немецкий паспорт.

    В 2007 году Лютый работал тренером «Локомотива», а с 2010 по 2011 года – тренером «Ростова».

    Источник: Football.ua

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    17.07.2018 22:40
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    Комментарии27
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 18 июля 2018, 18:24

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Американцы разорвали Украину в демократические клочья, а Порошенко очень БЛАГОДАРЕН США, за то что США:
      - ОРГАНИЗОВАЛИ государственный переворот в Украине,
      - ПРИСЛАЛИ снайперов для отстрела на майдане украинских граждан,
      - ПРИКАЗАЛИ начать АТО - Американскую Террористическую Операцию против стариков, женщин и детей Донбасса!!!
      - НАЗНАЧИЛИ Порошенко в добровольно принудительном порядке президентом Украины,
      - ПРЕВРАТИЛИ Украину в банановую республику,
      - ПОСТАВИЛИ Украину на край экономической и политической пропасти,
      - РАЗВОРОВАЛИ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС Украины,
      - НАСАДИЛИ в Украине РАЗВРАТ и проституцию,
      - помогли РАЗВАЛИТЬ всю тяжелую промышленность Украины,
      - НАСАДИЛИ в Украине ТОТАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЮ,
      - за то, что они помогли разорить тарифами миллионы украинских граждан,
      - за то, что они ОБРУШИЛИ курс ГРИВНЫ по отношению к доллару,
      - за то что Украина ЗАЛЕЗЛА в ОГРОМНЫЙ государственный долг.
      - за то, что Украина оказалась на краю ДЕФОЛТА!

      По уровню коррупции и воровства, Украина, уже ЧЕТЫРЕ года, УВЕРЕННО держит первое место в Мире!
      Развал и нищета - это фирменный американский стиль украинской революции "достоинства":
      - для унижения и воровства,
      - пресмыкания и попрошайничества,
      - клеветы и демагогии,
      - криминала и коррупции,
      - проституции и беззакония,
      - бандитизма и терроризма!!!

      Америка ПОРВАЛА Украину в демократические клочья!!!

      -4
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      Рейтинг: +3173

      Путник 13 > amazonaws 18 июля 2018, 19:35

      Не смотри больше путинский телевизор ..у тебя крыша едет..

      3
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 18 июля 2018, 14:50

      Достали человека. Не думаю, что там все настолько плохо, но дыма без огня не быват.
      Вот простые люди, которым не до майданов, причем они тут???

      0
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 18 июля 2018, 09:07

      он чет гонит,по укразаконам нельзя иметь два паспорта(гражданства).

      1
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      ...
      Рейтинг: +12409

      Вомбат > 3a zenit 18 июля 2018, 12:55

      Даже раньше это было возможно, просто надо было уведомлять МИД о получении второго гражданства. После чего МИД решал разрешить ли украинцу оставить родной паспорт (за что надо было заплатить большой налог) или потребовать его сдать. Решение МИД зависело от фамилии заявителя. Но после февральской революции 2014 г. в стране был принят закон, дающий право всем, получившим второе, третье и т.д. гражданство, на оставление украинского паспорта.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 18 июля 2018, 06:53

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      беспредел, коррупция, геноцид...Это демократия, то, чего так жаждут наши либерасты

      -4
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      Рейтинг: +12409

      Вомбат > тщмек 19 18 июля 2018, 12:59

      По 2 пунктам не согласен с вами. Коррупция - это наше и без либерастов. Беспредел - следствие коррупции. Единственное, чего действительно жаждут либерасты, - это геноцид. Но такой, при котором они смогут заблаговременно поменять свою национальность, чтобы самим не подпасть.

      1
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      Рейтинг: +595

      тщмек 19 > Вомбат 18 июля 2018, 13:05

      Аха, всего лишь! Вы меня успокоили))

      0
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      Рейтинг: +4624

      la verdad > Вомбат 18 июля 2018, 14:28

      Так у нас вся Госдума с детьми и родственниками - либерасты значит??? О как....

      4
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      Рейтинг: +17900

      paracetamol 18 июля 2018, 00:36

      А когда из тренеров пнут, сбежит в Руину и скажет, что у нас гадюшник.

      1
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      Рейтинг: +4293

      Zubo 18 июля 2018, 00:25

      Вот что сделали с вами ваши "друзья", скоро начнется голод, эпидемии, зачистки, комендантские часы, мародёрство, расстрелы непокорных, это демократия... пытки инакомыслящих уже идут полным ходом

      3
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      Рейтинг: +1068

      wobaekat 17 июля 2018, 23:35

      Сейчас бы на футбольном сайте публиковать статьи, провоцирующие политсрач

      1
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 17 июля 2018, 23:34

      В депутаты Госдуры метит?

      2
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      Рейтинг: +1276

      Миша13 17 июля 2018, 23:06

      Коррупция , бесспредел, взятки, сводничество, кумовство, продажные чиновники, менты , судьи.. ...это про Украину или о России???

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 17 июля 2018, 22:51

      У них коррупция но с учетом того что нет кумовства по сути, вся власть сосредоточена в ненавидящих друг друга личностях отсюда и кризис и новые его проявления. У нас ведь тоже коррупция, может и доги есть но благодаря кумовству о них никто не знает, потому что везде свои люди и все друг друга прикроют...

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