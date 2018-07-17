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Экс-тренер «Ростова» Лютый: «Я откажусь от гражданства Украины. В стране беспредел, коррупция, геноцид»

17 июля 2018, 22:40
28

Бывший футболист сборной СССР Владимир Лютый, являющийся гражданином Украины, рассказал о намерении отказаться от паспорта этой страны. Тренер недоволен коррупцией и геноцидом.

«Украинский паспорт у меня есть, но надолго он у меня не задержится. Власть устроила беспредел. Идет не развитие, а уничтожение. Если говорить о футболе, то везде коррупция и договорные матчи.

В стране идет повсеместный геноцид, взяточничество. Сочувствую украинскому народу. В Украине невозможно жить», – считает украинец, имеющий еще и немецкий паспорт.

В 2007 году Лютый работал тренером «Локомотива», а с 2010 по 2011 года – тренером «Ростова».

Источник: Football.ua
Россия. Премьер-лига Украина. Плей-офф Ростов Лютый Владимир
Комментарии (28)
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vladik12
1531856531
"Была Украина великой страной, Для каждого русского сердца родной, А нынче стоит на коленях она. Как хочет имеет ее сатана, Как хочет имеет ее... США" (с)
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кузнецов артем
1531857068
У них коррупция но с учетом того что нет кумовства по сути, вся власть сосредоточена в ненавидящих друг друга личностях отсюда и кризис и новые его проявления. У нас ведь тоже коррупция, может и доги есть но благодаря кумовству о них никто не знает, потому что везде свои люди и все друг друга прикроют...
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Миша13
1531857996
Коррупция , бесспредел, взятки, сводничество, кумовство, продажные чиновники, менты , судьи.. ...это про Украину или о России???
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la verdad
1531859650
В депутаты Госдуры метит?
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wobaekat
1531859726
Сейчас бы на футбольном сайте публиковать статьи, провоцирующие политсрач
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Zubo
1531862719
Вот что сделали с вами ваши "друзья", скоро начнется голод, эпидемии, зачистки, комендантские часы, мародёрство, расстрелы непокорных, это демократия... пытки инакомыслящих уже идут полным ходом
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paracetamol
1531863389
А когда из тренеров пнут, сбежит в Руину и скажет, что у нас гадюшник.
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тщмек 19
1531885986
беспредел, коррупция, геноцид...Это демократия, то, чего так жаждут наши либерасты
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3a zenit
1531894027
он чет гонит,по укразаконам нельзя иметь два паспорта(гражданства).
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amazonaws
1531927464
Американцы разорвали Украину в демократические клочья, а Порошенко очень БЛАГОДАРЕН США, за то что США: - ОРГАНИЗОВАЛИ государственный переворот в Украине, - ПРИСЛАЛИ снайперов для отстрела на майдане украинских граждан, - ПРИКАЗАЛИ начать АТО - Американскую Террористическую Операцию против стариков, женщин и детей Донбасса!!! - НАЗНАЧИЛИ Порошенко в добровольно принудительном порядке президентом Украины, - ПРЕВРАТИЛИ Украину в банановую республику, - ПОСТАВИЛИ Украину на край экономической и политической пропасти, - РАЗВОРОВАЛИ ЗОЛОТОЙ ЗАПАС Украины, - НАСАДИЛИ в Украине РАЗВРАТ и проституцию, - помогли РАЗВАЛИТЬ всю тяжелую промышленность Украины, - НАСАДИЛИ в Украине ТОТАЛЬНОЕ ВОРОВСТВО и КОРРУПЦИЮ, - за то, что они помогли разорить тарифами миллионы украинских граждан, - за то, что они ОБРУШИЛИ курс ГРИВНЫ по отношению к доллару, - за то что Украина ЗАЛЕЗЛА в ОГРОМНЫЙ государственный долг. - за то, что Украина оказалась на краю ДЕФОЛТА! По уровню коррупции и воровства, Украина, уже ЧЕТЫРЕ года, УВЕРЕННО держит первое место в Мире! Развал и нищета - это фирменный американский стиль украинской революции "достоинства": - для унижения и воровства, - пресмыкания и попрошайничества, - клеветы и демагогии, - криминала и коррупции, - проституции и беззакония, - бандитизма и терроризма!!! Америка ПОРВАЛА Украину в демократические клочья!!!
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