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Динамо - Амкар-Пермь
Динамо - Амкар-Пермь: обзор матча 18 сентября 2011
Динамо
18.09.2011, воскресенье, 16:15
Россия. Премьер-лига, 24 тур
3 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
9'
А. Воронин
60'
И. Семшов
84'
П. Нехайчик
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Динамо - Амкар-Пермь
ГОЛ! 3:0!
П. Нехайчик
Пас отдал
Л. Уилкшир
Замена
А. Сапета
️️️️
А. Юсупов
Замена
А. Кокорин
️️️️
А. Самедов
Замена
З. Мисимович
️️️️
А. Воронин
Замена
А. Молодцов
️️️️
И. Черенчиков
Замена
И. Михалев
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 2:0!
И. Семшов
Пас отдал
А. Самедов
Желтая карточка
К. Кураньи
Желтая карточка
А. Юсупов
ГОЛ! 1:0!
А. Воронин
Пас отдал
К. Кураньи
Желтая карточка
И. Черенчиков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
33
Павел Нехайчик
ЛП
20
Игорь Семшов
ЦП
4
Артур Юсупов
ЦП
0
Андрей Воронин
(К)
АП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
(К)
ЦЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
23
Зураб Цискаридзе
ЛП
32
Марко Блажич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
5
Артур Валикаев
ЦП
18
Никита Бурмистров
ПВ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Динамо
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
41
Александр Сапета
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
27
Артем Молодцов
ПЗ
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Радомир Джалович
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
4-4-1-1
1
Шунин
32
Ломич
13
Гранат
6
Фернандес
26
Уилкшир
33
Нехайчик
20
Семшов
4
Юсупов
19
Самедов
0
Воронин
22
Кураньи
4-5-1
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
13
Новакович
28
Гришин
23
Цискаридзе
18
Коломейцев
3
Мияилович
5
Валикаев
32
Блажич
18
Бурмистров
4
Юсупов
41
Сапета
41
Сапета
4
Юсупов
0
Воронин
8
Мисимович
8
Мисимович
0
Воронин
19
Самедов
9
Кокорин
9
Кокорин
19
Самедов
79
Черенчиков
27
Молодцов
27
Молодцов
79
Черенчиков
18
Бурмистров
39
Михалев
39
Михалев
18
Бурмистров
Остались в запасе
Динамо
Амкар-Пермь
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Главный тренер
Сергей Силкин
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
39
Евгений Фролов
ВР
44
Владимир Рыков
ЦЗ
24
Игорь Шитов
ПЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
23
Георгий Джиоев
ЦЗ
7
Евгений Тюкалов
АП
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Сергей Силкин
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Динамо - Амкар-Пермь
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
Алексей Харламов (Тюмень)
Алексей Ширяев (Ставрополь)
Стадион:
Арена-Химки
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:00 (прямая)
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