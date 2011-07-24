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Локомотив - Амкар-Пермь
Локомотив - Амкар-Пермь: обзор матча 24 июля 2011
Локомотив
24.07.2011, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 17 тур
4 : 0
Завершен
Амкар-Пермь
31'
Д. Лоськов
39'
Д. Глушаков
49'
Д. Сычев
78'
А. Минченков
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Локомотив - Амкар-Пермь
Желтая карточка
И. Михалев
Замена
П. Мийич
️️️️
Н. Мияилович
Замена
А. Гатагов
️️️️
В. Игнатьев
ГОЛ! 4:0!
А. Минченков
Пас отдал
В. Игнатьев
Замена
А. Минченков
️️️️
Д. Сычев
Желтая карточка
М. Оздоев
Замена
М. Новакович
️️️️
Р. Джалович
Желтая карточка
В. Федорив
Замена
С. Ибричич
️️️️
Д. Лоськов
Замена
И. Михалев
️️️️
Н. Бурмистров
ГОЛ! 3:0!
Д. Сычев
Пас отдал
Д. Лоськов
ГОЛ! 2:0!
Д. Глушаков
ГОЛ! 1:0!
Д. Лоськов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Локомотив
1
Гилерме
ВР
55
Ренат Янбаев
ЛЗ
90
Тарас Бурлак
ЦЗ
33
Бранко Илич
ЦЗ
49
Роман Шишкин
ПЗ
20
Владислав Игнатьев
ПЗ
88
Денис Глушаков
ЦП
10
Дмитрий Лоськов
(К)
ЦП
21
Магомед Оздоев
ЦП
0
Дмитрий Сычев
ЦФ
11
Майкон
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
24
Виталий Федорив
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
24
Алексей Попов
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
3
Никола Мияилович
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Локомотив
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
9
Алан Гатагов
ЛП
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
9
Сенияд Ибричич
ЦП
10
Александр Минченков
ЦФ
Амкар-Пермь
35
Дмитрий Ершов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
1
Сергей Волков
ЦФ
39
Илья Михалев
ЦФ
3-2-3-2
1
Гилерме
49
Шишкин
90
Бурлак
33
Илич
55
Янбаев
20
Игнатьев
88
Глушаков
10
Лоськов
21
Оздоев
11
Майкон
0
Сычев
4-4-1-1
33
Хомутовский
14
Сираков
79
Черенчиков
24
Попов
24
Федорив
7
Пеев
18
Коломейцев
3
Мияилович
10
Секретов
18
Бурмистров
11
Джалович
20
Игнатьев
9
Гатагов
9
Гатагов
20
Игнатьев
10
Лоськов
9
Ибричич
9
Ибричич
10
Лоськов
0
Сычев
10
Минченков
10
Минченков
0
Сычев
3
Мияилович
15
Мийич
15
Мийич
3
Мияилович
11
Джалович
13
Новакович
13
Новакович
11
Джалович
18
Бурмистров
39
Михалев
39
Михалев
18
Бурмистров
Остались в запасе
Локомотив
Амкар-Пермь
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
35
Дмитрий Ершов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Остались в запасе
1
Александр Фильцов
ВР
59
Андрей Иванов
ЛЗ
6
Дмитрий Торбинский
ЛП
23
Дмитрий Тарасов
ОП
Остались в запасе
35
Дмитрий Ершов
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
28
Виталий Гришин
ЛП
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Игорь Беляев
Статистика матча Локомотив - Амкар-Пермь
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Родина
- : -
22.11.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Локомотив
0 : 4
01.11.2026
Спартак
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Станислав Сухина
(Малаховка)
Помощники судьи:
Николай Богач (Люберцы)
Андрей Малородов (Саратов)
Делегат:
Анатолий Маляров (Москва)
Стадион:
РЖД-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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