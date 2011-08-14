Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Амкар-Пермь
Зенит - Амкар-Пермь: обзор матча 14 августа 2011
Зенит
14.08.2011, воскресенье, 17:45
Россия. Премьер-лига, 20 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
52'
А. Кержаков
22'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Амкар-Пермь
Желтая карточка
Д. Кришито
+5
+4
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
А. Бухаров
+3
Замена
К. Зырянов
️️️️
В. Файзулин
Замена
С. Хусти
️️️️
Р. Широков
Замена
М. Новакович
️️️️
Н. Мияилович
Желтая карточка
Н. Мияилович
Желтая карточка
Р. Широков
Замена
Р. Джалович
️️️️
С. Волков
Замена
А. Топчу
️️️️
А. Секретов
ГОЛ! 1:1!
А. Кержаков
Пас отдал
В. Файзулин
Пенальти не реализован!
Д. Лазович
Желтая карточка
А. Попов
Замена
А. Бухаров
️️️️
А. Розина
Желтая карточка
С. Волков
ГОЛ! 0:1!
А. Коломейцев
Пас отдал
Г. Пеев
Желтая карточка
А. Кержаков
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
4
Доменико Кришито
ЦЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
27
Данко Лазович
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
15
Роман Широков
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
27
Алессандро Розина
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
24
Алексей Попов
(К)
ЦЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
10
Андрей Секретов
ЛП
3
Никола Мияилович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
1
Сергей Волков
АП
7
Георги Пеев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
Главный тренер
Рашид Рахимов
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
18
Константин Зырянов
ЦП
11
Александр Бухаров
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
10
Андрей Топчу
ПП
11
Радомир Джалович
ЦФ
4-5-1
16
Малафеев
4
Кришито
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
27
Лазович
20
Файзулин
15
Широков
27
Денисов
27
Розина
11
Кержаков
4-4-1-1
42
Нарубин
14
Сираков
24
Попов
79
Черенчиков
28
Гришин
7
Пеев
3
Мияилович
18
Коломейцев
10
Секретов
1
Волков
39
Михалев
15
Широков
9
Хусти
9
Хусти
15
Широков
20
Файзулин
18
Зырянов
18
Зырянов
20
Файзулин
27
Розина
11
Бухаров
11
Бухаров
27
Розина
3
Мияилович
13
Новакович
13
Новакович
3
Мияилович
10
Секретов
10
Топчу
10
Топчу
10
Секретов
1
Волков
11
Джалович
11
Джалович
1
Волков
Остались в запасе
Зенит
Амкар-Пермь
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Рашид Рахимов
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
3
Александар Лукович
ЛЗ
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
15
Томаш Губочан
ЦЗ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
27
Артем Молодцов
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
15
Предраг Мийич
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Рашид Рахимов
Статистика матча Зенит - Амкар-Пермь
4
4
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
4
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Харламов
(Москва)
Помощники судьи:
Дмитрий Мосякин (Москва)
Владимир Волков (Москва).
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 17:25 (прямая)
Новости команд
Все
Зенит
Амкар-Пермь
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
25
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
7
Мостовой вступился за Глушенкова: «Он имеет право обидеться»
12:06
25
Титов прокомментировал скандал Карпина и Глушенкова в сборной России
11:50
2
Талалаев определил главного претендента на чемпионство в РПЛ
10:25
8
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
8
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
7
Определены участники и даты проведения стыков Второй лиги
20 октября
Экс-участник еврокубков от России приблизился к возвращению в РПЛ
27 сентября
«Динамо Ставрополь» – «Амкар»: кто победит в матче 11 тура Второй лиги А 2026/2027
25 сентября
«Амкар» – «Динамо-2»: кто победит в матче 10-го тура Второй лиги А 2026/2027
20 сентября
Лучшим игрокам матчей Кубка России вручили грибы с глазами, соленые огурцы и три литра кваса
25 августа
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+