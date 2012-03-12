Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Радомир Джалович - статистика

Завершил карьеру
29 ноября 1982 (43), Биело Поле
#11 | Нападающий
186 см | 80 кг
Черногория
Статистика
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Амкар-Пермь
27
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Спартак-Нальчик
1 : 2
12.03.2012
Амкар-Пермь
90' - 90'
Россия. Премьер-лига, 33 тур
Амкар-Пермь
2 : 1
06.03.2012
Крылья Советов
87' - 90'
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Ростов
1 : 1
27.11.2011
Амкар-Пермь
72' - 90'
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Волга
1 : 2
19.11.2011
Амкар-Пермь
74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
06.11.2011
Амкар-Пермь
47' - 90'
90'
83'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Анжи
2 : 1
29.10.2011
Амкар-Пермь
1' - 66'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ахмат
1 : 0
22.10.2011
Амкар-Пермь
1' - 76'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Амкар-Пермь
3 : 1
16.10.2011
Кубань (ЛФЛ)
1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Волга
0 : 0
01.10.2011
Амкар-Пермь
1' - 68'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Динамо
3 : 0
18.09.2011
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
11.09.2011
Спартак
42' - 90'
Россия. Премьер-лига, 22 тур
Томь
0 : 0
27.08.2011
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
20.08.2011
Рубин
73' - 90'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Зенит
1 : 1
14.08.2011
Амкар-Пермь
57' - 90'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
07.08.2011
Краснодар
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 18 тур
Крылья Советов
1 : 1
01.08.2011
Амкар-Пермь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Локомотив
4 : 0
24.07.2011
Амкар-Пермь
1' - 70'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Амкар-Пермь
0 : 2
26.06.2011
ЦСКА
1' - 59'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
22.06.2011
Спартак-Нальчик
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
18.06.2011
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
14.06.2011
Ахмат
1' - 72'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Кубань (ЛФЛ)
3 : 2
10.06.2011
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
30.05.2011
Волга
1' - 80'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ростов
3 : 0
21.05.2011
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 9 тур
Амкар-Пермь
0 : 0
15.05.2011
Динамо
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 8 тур
Спартак
1 : 2
08.05.2011
Амкар-Пермь
1' - 89'
82'
Россия. Премьер-лига, 7 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
01.05.2011
Томь
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Амкар-Пермь
1 : 3
17.04.2011
Зенит
1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Краснодар
1 : 0
09.04.2011
Амкар-Пермь
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Амкар-Пермь
1 : 1
02.04.2011
Крылья Советов
71' - 90'
Россия. Премьер-лига, 2 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
20.03.2011
Локомотив
78' - 90'
Россия. Премьер-лига, 1 тур
ЦСКА
2 : 0
13.03.2011
Амкар-Пермь
83' - 90'
Главные новости
Акинфеев: «Свое последнее слово я еще не сказал»
16:56
Тюкавин начал сотрудничать с известным португальским агентом
16:42
Генич посоветовал «Локомотиву» идеальную замену для Батракова
16:16
4
Назван лучший клуб РПЛ: «Мы почувствовали это на поле»
15:57
1
Титов одним словом описал игру «Спартака» без Барко
15:15
ВидеоОрлов объяснил, почему Латышонок ошибся при голах Глушенкова и Соболева
15:08
13
Гурцкая – о футболисте «Балтики»: «От него одни проблемы»
14:42
5
Игнашевич назвал неожиданного претендента на чемпионство в РПЛ: «Они будут выше «Краснодара»
14:28
4
В РПЛ отреагировали на 11 россиян в стартовом составе «Локомотива»
13:57
6
Соболев – после матча с «Балтикой»: «Я на рыбалку в Мурманск»
13:37
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+