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РПЛ 2026/2027
Ростов - Амкар-Пермь
Ростов - Амкар-Пермь: обзор матча 27 ноября 2011
Ростов
27.11.2011, воскресенье, 14:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 32 тур
1 : 1
Завершен
Амкар-Пермь
31'
Р. Кочиш
57'
А. Коломейцев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Амкар-Пермь
Замена
К. Васильев
️️️️
А. Коломейцев
Желтая карточка
В. Филатов
Замена
Н. Бурмистров
️️️️
Г. Пеев
Замена
Д. Круглов
️️️️
Э. Чеснаускис
Замена
Р. Джалович
️️️️
И. Михалев
Желтая карточка
М. Новакович
Замена
Р. Емельянов
️️️️
М. Григорьев
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Элсон
ГОЛ! 1:1!
А. Коломейцев
Пас отдал
Г. Пеев
ГОЛ! 1:0!
Р. Кочиш
Пас отдал
Элсон
Желтая карточка
И. Черенчиков
Желтая карточка
И. Смольников
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
20
Анис Буссаиди
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
10
Максим Григорьев
ЦП
7
Элсон
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
79
Иван Черенчиков
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
13
Митар Новакович
ЦП
18
Александр Коломейцев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
39
Илья Михалев
ЦФ
1
Сергей Волков
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
5
Василий Мироник
ЛЗ
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Амкар-Пермь
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Евгений Тюкалов
АП
18
Никита Бурмистров
ПВ
11
Радомир Джалович
ЦФ
3-2-4-1
1
Плетикоса
8
Смольников
20
Буссаиди
19
Салата
21
Филатов
14
Хагуш
88
Чеснаускис
7
Элсон
30
Кочиш
10
Григорьев
21
Адамов
4-4-2
42
Нарубин
14
Сираков
79
Черенчиков
21
Белоруков
28
Гришин
7
Пеев
13
Новакович
18
Коломейцев
32
Блажич
1
Волков
39
Михалев
88
Чеснаускис
16
Круглов
16
Круглов
88
Чеснаускис
10
Григорьев
92
Емельянов
92
Емельянов
10
Григорьев
7
Элсон
19
Бракамонте
19
Бракамонте
7
Элсон
18
Коломейцев
14
Васильев
14
Васильев
18
Коломейцев
7
Пеев
18
Бурмистров
18
Бурмистров
7
Пеев
39
Михалев
11
Джалович
11
Джалович
39
Михалев
Остались в запасе
Ростов
Амкар-Пермь
5
Василий Мироник
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
5
Василий Мироник
ЛЗ
1
Антон Коченков
ВР
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Остались в запасе
33
Василий Хомутовский
ВР
25
Михаил Смирнов
ЦЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
7
Евгений Тюкалов
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ростов - Амкар-Пермь
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Цветнов А.В. (Москва) Зарипов И.А. (Ленинградская область)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 14:00 (прямая)
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