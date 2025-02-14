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Эктор Бракамонте
Эктор Бракамонте
Завершил карьеру
16 февраля 1978 (48), Рио Кварто
#19 | Нападающий
190 см | 86 кг
Аргентина | Италия
Статистика
Новости
Публикации
Мостовой отреагировал на приглашение в женскую команду из Аргентины
2025.02.14 00:48
2
Мостового пригласили в женскую команду из Аргентины
2025.02.13 23:37
6
Гонду назвал экс-игрока РПЛ, с которым консультировался перед трансфером в «Зенит»
2024.08.27 18:58
2
Бракамонте – о Слуцком: «Он брат мне»
2024.07.13 18:07
Бракамонте охарактеризовал новичка «Спартака» Барко
2024.07.13 17:18
5
Видео
Бракамонте под гитару исполнил песню в память о Марадоне
2024.06.21 06:21
«Хороший вратарь должен быть либо тупым, либо психом». Бракамонте – об Эмилиано Мартинесе
2023.02.24 00:47
Бракамонте объяснил, почему отказался ехать к Марадоне на шашлыки
2023.02.23 13:54
2
«Я же чуть тебя не убил! Кто бы мне зарплату платил?». Бракамонте рассказал, как навел на Кадырова золотой автомат
2023.02.23 13:00
1
Бракамонте: «В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе»
2023.02.23 12:38
8
Бракамонте: «Подхожу сзади в душе и бросаю мыло, смотрю без улыбки. Шешуков перепугался»
2023.02.23 12:25
Бракамонте: «Месси должен сыграть на ЧМ-2030 и ЧМ-2034»
2023.02.21 15:18
1
Бракамонте назвал двух лучших тренеров в своей карьере
2023.02.20 22:59
5
«Второй после Марадоны из тех, с кем я играл». Бракамонте назвал главную легенду в российском футболе
2023.02.06 13:37
6
Бракамонте: «На гербе Нидерландов изображен лев, но им больше подходит крыса или петух»
2022.12.12 14:50
5
Бракамонте назвал лучшего российского футболиста, с которым он играл
2022.12.07 17:53
4
Бракамонте: «Может, игрокам сборной Аргентины стоило спросить у Путина, как играть c Саудовской Аравией?»
2022.11.23 05:52
9
Видео
Экс-игрок «Ростова» Бракамонте вышел в финал чемпионата мира по песням о Марадоне. Турнир проводит пользователь твиттера
2020.05.05 20:45
2
Бракамонте: «Самедов стал чемпионом в прошлом году, Тарасов – станет в этом. Это я всему их научил»
2018.04.23 09:29
4
Бракамонте: «И у Дриусси, и у Паредеса все получится в России»
2017.07.25 07:04
2
Бракамонте предположил, что «Ахмат» станет чемпионом России нынешнего сезона
2017.07.25 01:12
27
Бракамонте: «В «Ростове» по-прежнему долги по зарплате? Надо же, ничего не меняется»
2016.06.05 17:27
1
Бракамонте: «Готов возглавить ЦСКА после Слуцкого»
2016.06.04 17:42
2
Бракамонте: «Давай, Слуцкий, дай поработать другим»
2016.06.02 16:25
7
Маурисио: «Повторял русские слова по 15-20 раз. Если забывал, повторял еще 20 раз»
2016.05.03 22:48
2
Нобоа – третий южноамериканец, проведший 200 матчей в РФПЛ
2016.03.05 18:31
Маурисио: «Я был очень рад, когда получил предложение от «Зенита»
2016.02.24 16:38
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