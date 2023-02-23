Бракамонте: «В «Москве» я брал шампунь, писал в него и ставил ребятам в душе»

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте вспомнил, как шутил над партнерами по команде.

– Но это не самая жесткая шутка. Я сейчас расскажу, но ты так дома не делай только.

– Бомби.

– Я брал шампунь, который закончился, писал внутрь, закрывал и ставил в душе.

И если кто-то из ребят забывал шампунь, то брали этот мой. Адамов, еще ребята, – да все попадались.

На руку выливают и в шоке смотрят: «Что это?!». Как что это? Это Брака!

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