Мостовой отреагировал на приглашение в женскую команду из Аргентины

Александр Мостовой прокомментировал приглашение от Эктора Бракамонте.
- Бракамонте – бывший нападающий «Ростова», «Москвы» и «Терека».
- Он позвал Мостового в женскую команду «Расинга», которую тренирует.
«Бракамонте зовет в Аргентину? Рассмотрим предложение (смеется). Можно приехать. В Аргентине я был 40 лет назад.
Эктор спрашивает, как мой испанский? В совершенстве. У меня же дети в Испании живут.
Приятно, что позвали. Хорошо, что у них команда из красивых девчонок, как говорит Бракамонте.
Знаю, что в Аргентине всегда было много красивых девушек, потому что со мной играло много аргентинцев.
Мы всегда спорили о том, где девушки красивее: в России или в Аргентине. Так что выйдем на связь, пообщаемся», – сказал Мостовой.
- С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
- В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
- У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.