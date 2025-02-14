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  • Мостовой отреагировал на приглашение в женскую команду из Аргентины

Мостовой отреагировал на приглашение в женскую команду из Аргентины

Александр Мостовой прокомментировал приглашение от Эктора Бракамонте.

  • Бракамонте – бывший нападающий «Ростова», «Москвы» и «Терека».
  • Он позвал Мостового в женскую команду «Расинга», которую тренирует.

«Бракамонте зовет в Аргентину? Рассмотрим предложение (смеется). Можно приехать. В Аргентине я был 40 лет назад.

Эктор спрашивает, как мой испанский? В совершенстве. У меня же дети в Испании живут.

Приятно, что позвали. Хорошо, что у них команда из красивых девчонок, как говорит Бракамонте.

Знаю, что в Аргентине всегда было много красивых девушек, потому что со мной играло много аргентинцев.

Мы всегда спорили о том, где девушки красивее: в России или в Аргентине. Так что выйдем на связь, пообщаемся», – сказал Мостовой.

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: Sport24

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14.02.2025 00:48
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Комментарии (2)
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Каратель помойников
1739516239
Ну хоть куда то позвали,будет второй Григорян
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СПОРТ 21 века
1739535166
Теперь понятно. Мостовому оказывается вообще футбол до лампочки. Ему лишь бы на задницы посмотреть. Эх Алекс...зачем ты вообще футболом занимался. Нутро у тебя совсем не футбольное!
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