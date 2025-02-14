Мостовой отреагировал на приглашение в женскую команду из Аргентины

Александр Мостовой прокомментировал приглашение от Эктора Бракамонте.

Бракамонте – бывший нападающий «Ростова», «Москвы» и «Терека».

Он позвал Мостового в женскую команду «Расинга», которую тренирует.

«Бракамонте зовет в Аргентину? Рассмотрим предложение (смеется). Можно приехать. В Аргентине я был 40 лет назад.

Эктор спрашивает, как мой испанский? В совершенстве. У меня же дети в Испании живут.

Приятно, что позвали. Хорошо, что у них команда из красивых девчонок, как говорит Бракамонте.

Знаю, что в Аргентине всегда было много красивых девушек, потому что со мной играло много аргентинцев.

Мы всегда спорили о том, где девушки красивее: в России или в Аргентине. Так что выйдем на связь, пообщаемся», – сказал Мостовой.