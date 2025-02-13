Мостового пригласили в женскую команду из Аргентины

Александр Мостовой получил экзотическое приглашение из-за границы.

Его позвал бывший нападающий «Ростова», «Москвы» и «Терека» Эктор Бракамонте, тренирующий женскую команду «Расинга».

«Я работаю тренером в женском «Расинге». У нас самая красивая команда в Аргентине!

Александр Мостовой, легенда, мы ждeм тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем.

Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдeм Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» – заявил Бракамонте.