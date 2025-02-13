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Мостового пригласили в женскую команду из Аргентины

Александр Мостовой получил экзотическое приглашение из-за границы.

Его позвал бывший нападающий «Ростова», «Москвы» и «Терека» Эктор Бракамонте, тренирующий женскую команду «Расинга».

«Я работаю тренером в женском «Расинге». У нас самая красивая команда в Аргентине!

Александр Мостовой, легенда, мы ждeм тебя у нас! Заодно посмотрим футбол, погуляем.

Как твой испанский? Он здесь пригодится! Найдeм Густаво Лопеса! Обнимаю, кумир!» – заявил Бракамонте.

  • С лета 2023 года Мостовой проходил обучение в академии РФС.
  • В ноябре 2024-го он стажировался в «Динамо».
  • У Александра была договоренность со «Спартаком», но столичный клуб ее аннулировал.

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Источник: Legalbet

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13.02.2025 23:37
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Комментарии (9)
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n876
1739479736
Ну вот жаловался что его никуда не зовут.Просился куда нибудь. Дожаловался- допросился. Езжай в "самую красивую команду в Аргентине!"...Гы гы
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7:1
1739480988
если его немного подпудрить, то и сам сможет выступать за эту команду.
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Тинез Розоп
1739481331
Нормальный приглос.Подрюкают старички молоденьких)…
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FWSPM
1739489287
Надо ехать
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Таврида
1739523186
==Как твой испанский?== - Алесандр, скажите что-нибудь по-испански. - Шпрехен зи дойч? - Так это же по-немецки. - А, так я еще и немецкий знаю!))
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АлексМак
1739528854
Надо ехать!
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Александр-Балашов-google
1739566049
Не самый плохой вариант. Получше Таджикистана с Узбекистаном.
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