Бракамонте: «Подхожу сзади в душе и бросаю мыло, смотрю без улыбки. Шешуков перепугался»

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте рассказал о розыгрыше бывшего одноклубника Александра Шешукова.

– Над кем прикалывался в «Москве»?

– Над молодыми ребятами, которые к нам приехали из «Спартака»: Ребко, Шешуков, Самедов.

Помню, их первая тренировка, они вместе идут в душ, а я подхожу сзади и бросаю мыло. И смотрю на них серьезно, вообще без улыбки.

Больше всех перепугался Шешуков, вы бы видели его лицо. Смотрит то на меня, то на мыло.

Я не выдержал и засмеялся, а Шешуков сказал: «***, брат, только не делай этого».

Кубок России вернулся! Кто выиграет турнир?