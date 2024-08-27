Гонду назвал экс-игрока РПЛ, с которым консультировался перед трансфером в «Зенит»

Новобранец «Зенита» Лусиано Гонду рассказал, как собирал информацию о своем новом клубе.

– Вас представили в филармонии в день игры вашей новой команды на выезде. Бывало ли что‑то подобное в вашей жизни?

– Я очень рад здесь находиться и стать частью «Зенита». Ну, а презентация – это нечто особенное. Ничего подобного в прошлом со мной не случалось. Судя по тому, что я увидел, уже можно сделать вывод о величии клуба, в который я приехал.

– Что для вас означает этот переход?

– Изначально, как только услышал разговоры о моем возможном переходе в «Зенит», я очень обрадовался. Знал, какое важное место клуб занимает в европейском футболе. Поэтому предвкушал переход, а когда он состоялся, был счастлив.

Теперь с огромной мотивацией приложу все силы, чтобы проявить себя в «Зените» на поле и добиться с командой наилучшего результата.

– Несколько лет назад в «Зените» играла целая группа аргентинцев. С кем‑то из них советовались перед переходом?

– Нет, ни с кем из моих соотечественников, поигравших в «Зените», не разговаривал. Но имел возможность пообщаться с аргентинцами, выступавшими в свое время в России. Например, с Эктором Бракамонте.

– Как принимали решение о переходе в «Зенит»?

– Сделал это сам, основываясь на собранной мной информации. Сам изучал вопрос и понял, что «Зенит» – самый большой клуб в России с лучшими результатами на протяжении долгого времени. Поэтому принять решение было достаточно просто.

– Сезон в России уже идет полным ходом. Как вам кажется, когда сможете начать помогать команде?

– Прекрасно понимаю, что будет период адаптации и он займет определенное время. Но уже в среду планирую присоединиться к команде, приступить к тренировкам вместе со всеми. То есть начать вливаться в коллектив. Буду делать это с большим желанием.

– Какие цели ставите перед собой в «Зените»?

– Я знаю о том, что в следующем году «Зениту» исполняется 100 лет и какое большое значение это имеет для клуба. Значит, необходимо приложить все усилия, чтобы стать чемпионами.

Со своей стороны надеюсь как можно быстрее пройти адаптационный период. Кстати, уже немного посмотрел город и понял, насколько он прекрасен. Надеюсь, скоро обустроюсь и начну помогать команде. В первую очередь, конечно, голами.

– Насколько тяжело далось решение переехать так далеко от дома?

– Уехал действительно далеко. Но для карьеры футболиста это одна из тех трудностей, с которой приходится сталкиваться. Поэтому постараюсь быстрее адаптироваться и начать показывать наилучшую игру на благо командного результата.