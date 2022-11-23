Бракамонте: «Может, игрокам сборной Аргентины стоило спросить у Путина, как играть c Саудовской Аравией?»

Экс-футболист «Москвы», «Терека» и «Ростова» Эктор Бракамонте отреагировал на результат матча 1-го тура группового этапа ЧМ-2022 между Аргентиной и Саудовской Аравией.

Саудовцы победили со счетом 2:1 и лидируют в группе C.

В этой игре прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

4,5 года назад на чемпионате мира Россия разгромила Саудовскую Аравию – 5:0.

«Я в шоке. Сборная России смогла забить пять безответных мячей. Может, Месси и другим игрокам Аргентины стоило написать Путину: «Привет, Владимир! В какой футбол играть против Саудовской Аравии?».

Это был тяжелый удар для наших игроков, но аргентинцы вместе со своей сборной. Надежда еще есть.

В следующих матчах против Мексики и Польши безусловно будет намного сложнее», – сказал Бракамонте.

⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира