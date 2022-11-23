«Это безумие». Сын Марадоны отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии

Диего Марадона-младший прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

«Я опустошен. Трудно поверить. Поражение от Саудовской Аравии – это безумие. Но в футболе такое бывает», – сказал Марадона.

Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.

Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).

Аргентина выигрывала ЧМ в 1978 и 1986 годах.

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