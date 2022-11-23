Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    Игра: вспомните 20 самых дорогих трансферов в истории футбола
    2 Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    Игра: вспомните все 50 команд в истории чемпионата России
    3 Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото
    Тест на знание РПЛ: отгадайте 10 игроков по необычному фото

    «Это безумие». Сын Марадоны отреагировал на поражение Аргентины от Саудовской Аравии

    Диего Марадона-младший прокомментировал поражение сборной Аргентины от Саудовской Аравии (1:2) в первом туре группового этапа чемпионата мира-2022.

    «Я опустошен. Трудно поверить. Поражение от Саудовской Аравии – это безумие. Но в футболе такое бывает», – сказал Марадона.

    • Прервалась серия аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник Аргентины – Мексика (26 ноября, 22:00 мск).
    • Аргентина единственный раз выиграла ЧМ в 1986 году.

    ⚽ ЧМ-2022 на «Бомбардире»: матчи, новости, прогнозы. Присоединяйся!

    Получите 2000 рублей бесплатно и ставьте на матчи чемпионата мира

    Новости по теме
    Травмированный игрок Саудовской Аравии обратился к фанатам. У него сочетанная травма лица 3
    Марадона-младший: «Сравнивать моего отца и Месси могут только те, кто не разбираются в футболе» 18
    Ди Мария: «Аргентина попала в ловушку Саудовской Аравии» 4
    Источник: Marca

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    Сегодня, 19:30
    Рекомендуем
    Комментарии0
    ...
    • Читайте нас: 
    11