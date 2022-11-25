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    Футболисты Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

    Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль‑Сауд сделает подарки игрокам национальной сборной, победившей Аргентину (2:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.

    Футболисты получат по автомобилю Rolls-Royce Phantom от королевской семьи.

    • Саудовцы прервали серию аргентинцев из 36 матчей без поражений.
    • Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

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    Источник: Express

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    Сегодня, 16:39
    Комментарии1
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      Рейтинг: +750

      Спартач80 8 минут назад

      Можно записать,что Али-Ибн-Спартач80,запасным на лавке сидел?=)))

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