Футболисты Саудовской Аравии получат по Rolls-Royce за победу над Аргентиной на ЧМ-2022

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман аль‑Сауд сделает подарки игрокам национальной сборной, победившей Аргентину (2:1) в матче 1-го тура группового этапа ЧМ-2022.
Футболисты получат по автомобилю Rolls-Royce Phantom от королевской семьи.
- Саудовцы прервали серию аргентинцев из 36 матчей без поражений.
- Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).
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Источник: Express