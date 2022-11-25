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    Стало известно, как тренер Саудовской Аравии мотивировал игроков в перерыве матча с Аргентиной

    Сборная Саудовской Аравии опубликовала в твиттере видео из раздевалки команды в перерыве матча ЧМ-2022 с Аргентиной (2:1).

    • Команда проигрывала после первого тайма со счетом 0:1.
    • После перерыва саудовцы забили 2 гола и победили.

    «Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!

    Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!» – сказал Ренар футболистам.

    Фото: скриншот видео из раздевалки Саудовской Аравии

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    Источник: твиттер сборной Саудовской Аравии

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