Стало известно, как тренер Саудовской Аравии мотивировал игроков в перерыве матча с Аргентиной

Сборная Саудовской Аравии опубликовала в твиттере видео из раздевалки команды в перерыве матча ЧМ-2022 с Аргентиной (2:1).

Команда проигрывала после первого тайма со счетом 0:1.

После перерыва саудовцы забили 2 гола и победили.

«Месси получает мяч в центре поля, а вы стоите и смотрите! Возьмите еще телефоны и сфотографируйтесь с ним!

Разве вы не чувствуете, что мы способны отыграться? Вы этого не чувствуете? Аргентинцы играют вполсилы! Парни, это чемпионат мира! Отдайте все силы!» – сказал главный тренер Эрве Ренар футболистам.

Фото: скриншот видео из раздевалки Саудовской Аравии

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