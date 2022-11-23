Травмированный игрок Саудовской Аравии обратился к фанатам. У него сочетанная травма лица

Защитник сборной Саудовской Аравии Яссир аш-Шахрани обратился к болельщикам после матча чемпионата мира-2022 против Аргентины (2:1).
Из больничной палаты аш-Шахрани сообщил, что он в порядке, и поздравил команду с победой.
- У аш-Шахрани сочетанная травма лица.
- В игрока коленом попал собственный вратарь.
- Аш-Шахрани в срочном порядке отправили из Катара на лечение в Германию.
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Источник: Бомбардир.ру