Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые
На чемпионате мира-2022 в Катаре сегодня пройдет очередной игровой день. Сыграют команды из группы F и группы E.
Хорватия сыграет с Марокко, Бельгия – с Канадой.
Германия встретится с Японией, Испания – с Коста-Рикой.
1-й тур. Группа F
Марокко – Хорватия Текстовый онлайн
23 ноября, 13:00 мск
Стадион «стадион Аль Бейт» (Аль Хор)
1-й тур. Группа E
Германия – Япония Текстовый онлайн
23 ноября, 16:00 мск
Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)
1-й тур. Группа E
23 ноября, 19:00 мск
Стадион «Аль Тумама» (Аль-Тумама)
1-й тур. Группа F
23 ноября, 22:00 мск
Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)
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