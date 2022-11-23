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    ⚽ Расписание матчей ЧМ-2022 на сегодня. Хорватия сыграет с Марокко, Германия – с Японией, Испания встретится с Коста-Рикой, а Бельгия – с Канадой

    На чемпионате мира-2022 в Катаре сегодня пройдет очередной игровой день. Сыграют команды из группы F и группы E.

    Хорватия сыграет с Марокко, Бельгия – с Канадой.

    Германия встретится с Японией, Испания – с Коста-Рикой.

    1-й тур. Группа F

    Марокко – Хорватия Текстовый онлайн

    23 ноября, 13:00 мск

    Стадион «стадион Аль Бейт» (Аль Хор)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа E

    Германия – Япония Текстовый онлайн

    23 ноября, 16:00 мск

    Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа E

    Испания – Коста-Рика

    23 ноября, 19:00 мск

    Стадион «Аль Тумама» (Аль-Тумама)

    Трансляция Прогноз

    1-й тур. Группа F

    Бельгия – Канада

    23 ноября, 22:00 мск

    Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

    Трансляция Прогноз

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    Источник: «Бомбардир»

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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1558

      jek718875 21 ноября, 09:14

      Англия перед матчем встанет на колено,хочу чтоб Иран им вдул,что бы с поля они уходили тоже пригнутые

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      Рейтинг: +27

      Slavan52 > jek718875 21 ноября, 13:00

      На коленях ещё и радужные. Арабам их отдать бы

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      Рейтинг: +1558

      jek718875 > Slavan52 21 ноября, 14:37

      Арабам запрещено,на зону другое дело

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