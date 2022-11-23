На чемпионате мира-2022 в Катаре сегодня пройдет очередной игровой день. Сыграют команды из группы F и группы E.

Хорватия сыграет с Марокко, Бельгия – с Канадой.

Германия встретится с Японией, Испания – с Коста-Рикой.

1-й тур. Группа F

Марокко – Хорватия Текстовый онлайн

23 ноября, 13:00 мск

Стадион «стадион Аль Бейт» (Аль Хор)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа E

Германия – Япония Текстовый онлайн

23 ноября, 16:00 мск

Стадион «Халифа Интернешнл» (Доха)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа E

Испания – Коста-Рика

23 ноября, 19:00 мск

Стадион «Аль Тумама» (Аль-Тумама)

Трансляция Прогноз

1-й тур. Группа F

Бельгия – Канада

23 ноября, 22:00 мск

Стадион «Ахмад бин Али» (Эр-Райян)

Трансляция Прогноз

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