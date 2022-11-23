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    Появился рентгеновский снимок защитника Саудовской Аравии, который получил удар коленом в голову от своего вратаря

    Защитник сборной Саудовской Аравии Яссир аш-Шахрани получил серьезную травму в матче с Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.

    В концовке матча вратарь саудитов врезался коленом в голову защитника в попытке сыграть в мяч. Защитник долгое время лежал на поле без движения, его унесли с поля на носилках.

    По результатам обследования у игрока диагностированы перелом челюсти, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение.

    Аш-Шахрани потребуется операция. Власти Саудовской Аравии уже предоставили ему частный самолет из Дохи в Германию.

    • Сообщается, что каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной.
    • Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
    • Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной.
    • Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).

    Фото: рентгеновский снимок черепа аш-Шахрани

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    Источник: Бомбардир.ру

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    Комментарии4
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      Рейтинг: +11193

      knikos 1 минуту назад

      Нихренасе . Так вот посмотришь снимок- жалко парня , а вспомнишь эпизод , так и подумаешь - повезло , что шейные позвонки от такого удара не пострадали . Здоровья , конечно , но вот насколько восстановится и , главное , когда . Вопрос .

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      Рейтинг: +334

      Кирилл Михайлов 29 минут назад

      Здоровья парню!

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      Рейтинг: +952

      SpartakMoskwa 35 минут назад

      Ужас конечно, дай Бог ему здоровья, врагу такого не пожелаешь

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      Рейтинг: +24763

      bset 41 минуту назад

      Я сначала подумал, что это шутка и это скриншот из Мортал Комбата. Жесть, конечно. Только почему самолет в загнивающую Европу, а не в лучшую страну в мире Россию?

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