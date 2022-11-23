Появился рентгеновский снимок защитника Саудовской Аравии, который получил удар коленом в голову от своего вратаря

Нихренасе . Так вот посмотришь снимок- жалко парня , а вспомнишь эпизод , так и подумаешь - повезло , что шейные позвонки от такого удара не пострадали . Здоровья , конечно , но вот насколько восстановится и , главное , когда . Вопрос .
Защитник сборной Саудовской Аравии Яссир аш-Шахрани получил серьезную травму в матче с Аргентиной (2:1) на ЧМ-2022.
В концовке матча вратарь саудитов врезался коленом в голову защитника в попытке сыграть в мяч. Защитник долгое время лежал на поле без движения, его унесли с поля на носилках.
По результатам обследования у игрока диагностированы перелом челюсти, раздробление нескольких костей лица и внутреннее кровотечение.
Аш-Шахрани потребуется операция. Власти Саудовской Аравии уже предоставили ему частный самолет из Дохи в Германию.
- Сообщается, что каждый игрок Саудовской Аравии получил по 2,5 миллиона евро за победу над Аргентиной.
- Для Саудовской Аравии это 4-я победа на чемпионатах мира.
- Король Саудовской Аравии объявил в стране выходной в честь победы над Аргентиной.
- Следующий соперник – Польша (26 ноября, 16:00 мск).
Фото: рентгеновский снимок черепа аш-Шахрани
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