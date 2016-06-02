Бракамонте: «Давай, Слуцкий, дай поработать другим»

Бывший нападающий ФК «Москва» Эктор Бракамонте рассказал о своих впечатления от работы с Миодрагом Божовичем и Леонидом Слуцким в России.

– Три лучших игрока в России для Миодрага Божовича – Георги Пеев, Кевин Кураньи и вы. Лучший тренер, с которым вы работали в России?

– Божович очень хороший человек, специальный. Миодраг навсегда в моем сердце, он знает, как говорить с каждым, чувствует легионеров и при этом знает, как думают русские.

Но для меня лучший – Слуцкий. Я уже в «Москве» знал: он будет самый лучший. Так ему и говорил: ты будешь тренером сборной, а я тогда возглавлю ЦСКА. А то он все хотел, и сборная, и ЦСКА… Давай, Слуцкий, дай поработать другим. Пока с ЦСКА у меня не получается, правда.

– Каким был Слуцкий 12 лет назад?

– Помню, он начинал в дубле «Москвы», а первую команду принял после Петракова. Я сейчас тренер и понимаю Слуцкого: знаю, каково это, когда ты тренер и не можешь больше играть в футбол. Когда Слуцкий был неопытнее, переживал больше, чем сейчас. Но уже тогда было видно: глаза и уши у него всегда открыты. Закончился чемпионат, а он отпуск не брал, летал в Италию, Испанию, смотрел, как тренируют Моуринью и не помню кто еще в «Реале», Дель Боске, кажется. Слуцкий учился все время, поэтому у него перспектив больше, чем у других тренеров в России.

– Что из Моуринью цитировал Слуцкий?

– Да у него свой стиль. Просто он украл по чуть-чуть от каждого, у кого учился. В ЦСКА у него были и есть разные футболисты, и Слуцкий знает, как общаться с Вагнером, с Мусой, с русскими. Он знает менталитет международных тренеров. А со сборной он попал на чемпионат Европы, и это первый шаг. Потом посмотрим.