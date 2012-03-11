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    Эктор Бракамонте - статистика

    Нападающий
    Имя Эктор
    Фамилия Бракамонте
    Команда Завершил карьеру
    Родной город Рио Кварто
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 16 февраля 1978 (45 лет)
    Рост 190
    Вес 86
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Ростов 23 6 1 5 0
    Ахмат 7 0 1 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    13.05.2012 1' -90' Томь (Томск) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    72' 51'
    06.05.2012 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Волга (Нижний Новгород)
    02.05.2012 1' -77' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:2 Ростов (Ростов-на-Дону)
    22' 39'
    27.04.2012 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Ахмат (Грозный)
    22.04.2012 Был в запасе Крылья Советов (Самара) 2:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    53'
    16.04.2012 62' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Краснодар (Краснодар)
    07.04.2012 69' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    25.03.2012 1' -28' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Спартак-Нальчик (Нальчик)
    11'
    17.03.2012 1' -60' Ахмат (Грозный) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    11.03.2012 70' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    05.03.2012 66' -90' Краснодар (Краснодар) 1:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    27.11.2011 61' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 Амкар-Пермь (Пермь)
    20.11.2011 1' -58' Ростов (Ростов-на-Дону) 3:1 Томь (Томск)
    05.11.2011 1' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 2:1 Томь (Томск)
    18' 33'
    28.10.2011 1' -78' Рубин (Казань) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    23.10.2011 20' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:3 Зенит (Санкт-Петербург)
    49'
    15.10.2011 58' -90' Краснодар (Краснодар) 2:0 Ростов (Ростов-на-Дону)
    81'
    01.10.2011 1' -64' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Крылья Советов (Самара)
    25.09.2011 46' -90' Амкар-Пермь (Пермь) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    50'
    18.09.2011 74' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:1 ЦСКА (Москва)
    11.09.2011 1' -69' Спартак-Нальчик (Нальчик) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    20.08.2011 1' -63' Ахмат (Грозный) 1:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    37'
    13.08.2011 39' -90' Ростов (Ростов-на-Дону) 1:2 Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
    60'
    06.08.2011 55' -90' Волга (Нижний Новгород) 0:1 Ростов (Ростов-на-Дону)
    82'
    22.07.2011 1' -69' Ахмат (Грозный) 0:1 Рубин (Казань)
    37'
    26.06.2011 1' -87' Зенит (Санкт-Петербург) 0:0 Ахмат (Грозный)
    22.06.2011 1' -90' Краснодар (Краснодар) 0:2 Ахмат (Грозный)
    18.06.2011 1' -90' Ахмат (Грозный) 2:0 Крылья Советов (Самара)
    10.06.2011 61' -90' Ахмат (Грозный) 2:4 ЦСКА (Москва)
    88'
    27.05.2011 46' -90' Спартак-Нальчик (Нальчик) 2:2 Ахмат (Грозный)
    52'
    20.05.2011 Был в запасе Ахмат (Грозный) 1:0 Анжи (Махачкала)
    23.04.2011 Был в запасе Ростов (Ростов-на-Дону) 1:0 Ахмат (Грозный)
    16.04.2011 Был в запасе Ахмат (Грозный) 0:0 Динамо (Москва)
    10.04.2011 53' -90' Спартак (Москва) 0:0 Ахмат (Грозный)
    04.04.2011 Был в запасе Ахмат (Грозный) 2:0 Томь (Томск)
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