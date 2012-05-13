Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 44 тур
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Россия. Премьер-лига, 38 тур
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Россия. Премьер-лига, 33 тур
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Россия. Премьер-лига, 3 тур