Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Лига наций Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Эктор Бракамонте - статистика

Завершил карьеру
16 февраля 1978 (48), Рио Кварто
#19 | Нападающий
190 см | 86 кг
Аргентина | Италия
Статистика Новости Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Ростов
23
6
1
5
0
Ахмат
7
0
1
2
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Премьер-лига, 44 тур
Томь
2 : 1
13.05.2012
Ростов
1' - 90'
72'
51'
Россия. Премьер-лига, 43 тур
Ростов
1 : 0
06.05.2012
Волга
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 42 тур
Спартак-Нальчик
2 : 2
02.05.2012
Ростов
1' - 77'
22'
39'
Россия. Премьер-лига, 41 тур
Ростов
1 : 1
27.04.2012
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 40 тур
Крылья Советов
2 : 1
22.04.2012
Ростов
Был в запасе
53'
Россия. Премьер-лига, 39 тур
Ростов
1 : 1
16.04.2012
Краснодар
62' - 90'
Россия. Премьер-лига, 38 тур
Амкар-Пермь
1 : 0
07.04.2012
Ростов
69' - 90'
Россия. Премьер-лига, 36 тур
Ростов
2 : 1
25.03.2012
Спартак-Нальчик
1' - 28'
11'
Россия. Премьер-лига, 35 тур
Ахмат
1 : 0
17.03.2012
Ростов
1' - 60'
Россия. Премьер-лига, 34 тур
Ростов
1 : 0
11.03.2012
Крылья Советов
70' - 90'
Россия. Премьер-лига, 33 тур
Краснодар
1 : 0
05.03.2012
Ростов
66' - 90'
Россия. Премьер-лига, 32 тур
Ростов
1 : 1
27.11.2011
Амкар-Пермь
61' - 90'
Россия. Премьер-лига, 31 тур
Ростов
3 : 1
20.11.2011
Томь
1' - 58'
Россия. Премьер-лига, 30 тур
Ростов
2 : 1
05.11.2011
Томь
1' - 90'
18'
33'
Россия. Премьер-лига, 29 тур
Рубин
1 : 1
28.10.2011
Ростов
1' - 78'
Россия. Премьер-лига, 28 тур
Ростов
1 : 3
23.10.2011
Зенит
20' - 90'
49'
Россия. Премьер-лига, 27 тур
Краснодар
2 : 0
15.10.2011
Ростов
58' - 90'
81'
Россия. Премьер-лига, 26 тур
Ростов
1 : 0
01.10.2011
Крылья Советов
1' - 64'
Россия. Премьер-лига, 25 тур
Амкар-Пермь
0 : 1
25.09.2011
Ростов
46' - 90'
50'
Россия. Премьер-лига, 24 тур
Ростов
1 : 1
18.09.2011
ЦСКА
74' - 90'
Россия. Премьер-лига, 23 тур
Спартак-Нальчик
0 : 1
11.09.2011
Ростов
1' - 69'
Россия. Премьер-лига, 21 тур
Ахмат
1 : 1
20.08.2011
Ростов
1' - 63'
37'
Россия. Премьер-лига, 20 тур
Ростов
1 : 2
13.08.2011
Кубань (ЛФЛ)
39' - 90'
60'
Россия. Премьер-лига, 19 тур
Волга
0 : 1
06.08.2011
Ростов
55' - 90'
82'
Россия. Премьер-лига, 17 тур
Ахмат
0 : 1
22.07.2011
Рубин
1' - 69'
37'
Россия. Премьер-лига, 16 тур
Зенит
0 : 0
26.06.2011
Ахмат
1' - 87'
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Краснодар
0 : 2
22.06.2011
Ахмат
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
2 : 0
18.06.2011
Крылья Советов
1' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
2 : 4
10.06.2011
ЦСКА
61' - 90'
88'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак-Нальчик
2 : 2
27.05.2011
Ахмат
46' - 90'
52'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
1 : 0
20.05.2011
Анжи
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 6 тур
Ростов
1 : 0
23.04.2011
Ахмат
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 5 тур
Ахмат
0 : 0
16.04.2011
Динамо
Был в запасе
Россия. Премьер-лига, 4 тур
Спартак
0 : 0
10.04.2011
Ахмат
53' - 90'
Россия. Премьер-лига, 3 тур
Ахмат
2 : 0
04.04.2011
Томь
Был в запасе
Главные новости
Батраков забил в 3-м матче подряд, решение «ПСЖ» по Сафонову, будущее Мусаева и другие новости
01:05
Лига 1. «ПСЖ» победил «Труа» с «сухарем» Сафонова и голом Забарного
01:02
ВидеоКорнеев прокомментировал смехотворные ошибки Бориско в матче с «Краснодаром»
00:09
Выявлены два слабых звена ЦСКА в проигранном матче с «Краснодаром»
Вчера, 23:45
2
Европейский агент прокомментировал трансфер Батракова в топ-клуб
Вчера, 23:33
1
Мусаев: «Какой-нибудь бывший футболист живет нашими поражениями, для него мед, чтобы меня уволили»
Вчера, 23:21
6
Тренер ЦСКА отреагировал на спорный гол «Краснодара»
Вчера, 23:03
2
Стала известна оценка Батракова за матч Суперлиги с «Амедом»
Вчера, 22:49
1
Реакция Мусаева на победу «Краснодара» над ЦСКА
Вчера, 22:27
3
Игдисамов прокомментировал поражение ЦСКА от «Краснодара»
Вчера, 22:17
7
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+