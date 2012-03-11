|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Ростов
|23
|6
|1
|5
|0
|Ахмат
|7
|0
|1
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|13.05.2012
|1' -90'
|Томь (Томск)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|72' 51'
|06.05.2012
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Волга (Нижний Новгород)
|02.05.2012
|1' -77'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:2
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|22' 39'
|27.04.2012
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Ахмат (Грозный)
|22.04.2012
|Был в запасе
|Крылья Советов (Самара)
|2:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|53'
|16.04.2012
|62' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Краснодар (Краснодар)
|07.04.2012
|69' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|25.03.2012
|1' -28'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|11'
|17.03.2012
|1' -60'
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|11.03.2012
|70' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|05.03.2012
|66' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|1:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|27.11.2011
|61' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|Амкар-Пермь (Пермь)
|20.11.2011
|1' -58'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|3:1
|Томь (Томск)
|05.11.2011
|1' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|2:1
|Томь (Томск)
|18' 33'
|28.10.2011
|1' -78'
|Рубин (Казань)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|23.10.2011
|20' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:3
|Зенит (Санкт-Петербург)
|49'
|15.10.2011
|58' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|2:0
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|81'
|01.10.2011
|1' -64'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Крылья Советов (Самара)
|25.09.2011
|46' -90'
|Амкар-Пермь (Пермь)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|50'
|18.09.2011
|74' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:1
|ЦСКА (Москва)
|11.09.2011
|1' -69'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|20.08.2011
|1' -63'
|Ахмат (Грозный)
|1:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|37'
|13.08.2011
|39' -90'
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:2
|Кубань (ЛФЛ) (Краснодар)
|60'
|06.08.2011
|55' -90'
|Волга (Нижний Новгород)
|0:1
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|82'
|22.07.2011
|1' -69'
|Ахмат (Грозный)
|0:1
|Рубин (Казань)
|37'
|26.06.2011
|1' -87'
|Зенит (Санкт-Петербург)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|22.06.2011
|1' -90'
|Краснодар (Краснодар)
|0:2
|Ахмат (Грозный)
|18.06.2011
|1' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Крылья Советов (Самара)
|10.06.2011
|61' -90'
|Ахмат (Грозный)
|2:4
|ЦСКА (Москва)
|88'
|27.05.2011
|46' -90'
|Спартак-Нальчик (Нальчик)
|2:2
|Ахмат (Грозный)
|52'
|20.05.2011
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|1:0
|Анжи (Махачкала)
|23.04.2011
|Был в запасе
|Ростов (Ростов-на-Дону)
|1:0
|Ахмат (Грозный)
|16.04.2011
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|0:0
|Динамо (Москва)
|10.04.2011
|53' -90'
|Спартак (Москва)
|0:0
|Ахмат (Грозный)
|04.04.2011
|Был в запасе
|Ахмат (Грозный)
|2:0
|Томь (Томск)