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РПЛ 2026/2027
Крылья Советов - Ростов
Крылья Советов - Ростов: обзор матча 22 апреля 2012
Крылья Советов
22.04.2012, воскресенье, 17:15
Россия. Премьер-лига, группа B, 40 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
4'
С. Корниленко
90+2'
С. Корниленко (П)
19'
Р. Адамов
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Крылья Советов - Ростов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
С. Корниленко
+2
Замена
Х. Аппаев
️️️️
Ж. Чибамба
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Д. Полоз
Замена
И. Цаллагов
️️️️
Р. Воробьев
Замена
Д. Голубев
️️️️
А. Бобер
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Вторая желтая
Д. Колодин
Желтая карточка
Д. Колодин
Желтая карточка
П. Яковлев
19'
ГОЛ! 1:1!
Р. Адамов
Пас отдал
Д. Полоз
16'
Желтая карточка
Д. Кириченко
Желтая карточка
В. Свежов
14'
ГОЛ! 1:0!
С. Корниленко
Пас отдал
В. Свежов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Крылья Советов
16
Сергей Веремко
(К)
ВР
84
Роман Воробьев
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
13
Дмитрий Верховцов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ПЗ
6
Виктор Свежов
ЦП
11
Александр Глеб
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
91
Павел Яковлев
ПВ
12
Сергей Корниленко
ЦФ
99
Жоэль Чибамба
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
8
Денис Колодин
ОП
30
Рэзван Кочиш
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Крылья Советов
1
Денис Вавилин
ВР
92
Дмитрий Голубев
ЛЗ
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
15
Ибрагим Цаллагов
ОП
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
14
Хызыр Аппаев
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-3-1-2
16
Веремко
84
Воробьев
0
Таранов
13
Верховцов
25
Концедалов
6
Свежов
11
Глеб
8
Бобер
91
Яковлев
99
Чибамба
12
Корниленко
4-1-2-1-2
1
Плетикоса
8
Смольников
19
Салата
4
Окоронкво
16
Круглов
8
Колодин
30
Кочиш
8
Гацкан
7
Полоз
10
Кириченко
21
Адамов
8
Бобер
92
Голубев
92
Голубев
8
Бобер
84
Воробьев
15
Цаллагов
15
Цаллагов
84
Воробьев
99
Чибамба
14
Аппаев
14
Аппаев
99
Чибамба
7
Полоз
92
Емельянов
92
Емельянов
7
Полоз
Остались в запасе
Крылья Советов
Ростов
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
1
Денис Вавилин
ВР
3
Дмитрий Молош
ЛЗ
28
Роман Григорян
ЦП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Андрей Кобелев
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Крылья Советов - Ростов
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Максим Лаюшкин
(Москва)
Помощники судьи:
Илья Барышников (Москва)
Николай Богач (Люберцы)
Стадион:
Металлург
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт" 17:00 (прямая)
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