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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ростов
Краснодар - Ростов: обзор матча 05 марта 2012
Краснодар
05.03.2012, понедельник, 18:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 33 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
90+1'
П. Голышев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ростов
ГОЛ! 1:0!
П. Голышев
Пас отдал
Жоаозиньо
+1
Желтая карточка
И. Окоронкво
Замена
А. Мартынович
️️️️
Е. Шипицин
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Э. Чеснаускис
Желтая карточка
И. Ламбарский
Замена
И. Ламбарский
️️️️
О. Самсонов
Желтая карточка
Д. Колодин
Желтая карточка
Э. Чеснаускис
Замена
П. Голышев
️️️️
И. Пикущак
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Р. Адамов
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Р. Кочиш
Желтая карточка
И. Смольников
Желтая карточка
К. Салата
Желтая карточка
Н. Дринчич
12'
Пенальти не реализован!
Ю. Мовсисян
11'
10'
Желтая карточка
Р. Адамов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
25
Евгений Шипицин
ЦП
18
Никола Дринчич
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
10
Игорь Пикущак
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
19
Игорь Ламбарский
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-4-2
77
Ревишвили
33
Анджелкович
25
Амисулашвили
4
Тубич
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
25
Шипицин
18
Дринчич
36
Самсонов
14
Мовсисян
10
Пикущак
3-2-4-1
1
Плетикоса
19
Салата
4
Окоронкво
8
Колодин
8
Смольников
16
Круглов
2
Калачев
30
Кочиш
8
Гацкан
88
Чеснаускис
21
Адамов
25
Шипицин
14
Мартынович
14
Мартынович
25
Шипицин
36
Самсонов
19
Ламбарский
19
Ламбарский
36
Самсонов
10
Пикущак
72
Голышев
72
Голышев
10
Пикущак
30
Кочиш
92
Емельянов
92
Емельянов
30
Кочиш
88
Чеснаускис
19
Байрамян
19
Байрамян
88
Чеснаускис
21
Адамов
19
Бракамонте
19
Бракамонте
21
Адамов
Остались в запасе
Краснодар
Ростов
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
1
Евгений Городов
ВР
24
Александр Кульчий
ЦП
26
Марсио Абреу
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
7
Элсон
ЦП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Краснодар - Ростов
3
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
6
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Виталий Мешков
(Дмитров)
Помощники судьи:
Лебедев Алексей Кулагин Виктор.
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 18:10 (прямая)
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