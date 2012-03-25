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Ростов - Спартак-Нальчик
Ростов - Спартак-Нальчик: обзор матча 25 марта 2012
Ростов
25.03.2012, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 36 тур
2 : 1
Завершен
Спартак-Нальчик
11'
Э. Бракамонте
32'
К. Салата
62'
А. Захирович
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Спартак-Нальчик
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Элсон
Замена
Д. Полоз
️️️️
Р. Емельянов
Желтая карточка
Р. Адамов
Замена
Р. Болов
️️️️
А. Хагуш
Желтая карточка
В. Филатов
Желтая карточка
М. Джудович
Красная карточка
Д. Сирадзе
Желтая карточка
Г. Рухаиа
Травма
В. Филатов
Замена
Г. Рухаиа
️️️️
А. Щаницин
ГОЛ! 2:1!
А. Захирович
Пас отдал
С. Фомин
Желтая карточка
А. Щаницин
Желтая карточка
М. Митришев
Замена
М. Митришев
️️️️
Р. Концедалов
Желтая карточка
Р. Кочиш
ГОЛ! 2:0!
К. Салата
Замена
Элсон
️️️️
Э. Бракамонте
ГОЛ! 1:0!
Э. Бракамонте
11'
Желтая карточка
А. Сквернюк
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Спартак-Нальчик
98
Александр Будаков
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
4
Семен Фомин
ЛП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
14
Аднан Захирович
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Элсон
ЦП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
4
Гуджа Рухаиа
ПП
95
Магомед Митришев
ПВ
88
Руслан Болов
ЦФ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
4-1-3-2
1
Плетикоса
21
Филатов
4
Окоронкво
19
Салата
8
Смольников
92
Емельянов
88
Чеснаускис
8
Гацкан
30
Кочиш
21
Адамов
19
Бракамонте
4-4-1-1
98
Будаков
14
Хагуш
4
Овсиенко
20
Джудович
2
Аравин
23
Сквернюк
11
Концедалов
14
Захирович
4
Фомин
13
Щаницин
8
Сирадзе
19
Бракамонте
7
Элсон
7
Элсон
19
Бракамонте
92
Емельянов
7
Полоз
7
Полоз
92
Емельянов
Элсон
27
Пападопулос
27
Пападопулос
Элсон
13
Щаницин
4
Рухаиа
4
Рухаиа
13
Щаницин
11
Концедалов
95
Митришев
95
Митришев
11
Концедалов
14
Хагуш
88
Болов
88
Болов
14
Хагуш
Остались в запасе
Ростов
Спартак-Нальчик
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЛЗ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Остались в запасе
30
Отто
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
15
Грайр Мкоян
ЦЗ
10
Даниэль Буйтраго
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Сергей Ташуев
Статистика матча Ростов - Спартак-Нальчик
3
1
5
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Информация о матче
Главный судья:
Владислав Безбородов
(Санкт-Петербург)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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