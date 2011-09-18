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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - ЦСКА
Ростов - ЦСКА: обзор матча 18 сентября 2011
Ростов
18.09.2011, воскресенье, 14:00
Россия. Премьер-лига, 24 тур
1 : 1
Завершен
ЦСКА
6'
Д. Круглов
66'
С. Думбия
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - ЦСКА
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Элсон
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Григорьев
Желтая карточка
Х. Байрамян
ГОЛ! 1:1!
С. Думбия
Замена
Е. Алдонин
️️️️
Д. Шемберас
Замена
Х. Байрамян
️️️️
Т. Калачев
Замена
Секу
️️️️
А. Цауня
Желтая карточка
Т. Калачев
Травма
В. Лав
Травма
Т. Калачев
ГОЛ! 1:0!
Д. Круглов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
8
Александр Гацкан
ЦП
7
Элсон
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
ЦСКА
30
Владимир Габулов
ВР
6
Алексей Березуцкий
ЛЗ
24
Василий Березуцкий
ЦЗ
4
Сергей Игнашевич
(К)
ЦЗ
14
Кирилл Набабкин
ПЗ
18
Зоран Тошич
ЛП
66
Алан Дзагоев
ЦП
5
Дейвидас Шемберас
ЦП
19
Александр Цауня
ПП
19
Вагнер Лав
ЦФ
22
Сейду Думбия
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Михал Пападопулос
ЦФ
ЦСКА
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
20
Евгений Алдонин
ЦП
26
Секу
ПП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
4-5-1
1
Плетикоса
16
Круглов
4
Окоронкво
19
Салата
14
Хагуш
10
Григорьев
8
Гацкан
7
Элсон
30
Кочиш
2
Калачев
21
Адамов
4-4-2
30
Габулов
14
Набабкин
24
Березуцкий
4
Игнашевич
6
Березуцкий
19
Цауня
66
Дзагоев
5
Шемберас
18
Тошич
22
Думбия
19
Вагнер Лав
10
Григорьев
8
Смольников
8
Смольников
10
Григорьев
2
Калачев
19
Байрамян
19
Байрамян
2
Калачев
7
Элсон
19
Бракамонте
19
Бракамонте
7
Элсон
5
Шемберас
20
Алдонин
20
Алдонин
5
Шемберас
19
Цауня
26
Секу
26
Секу
19
Цауня
Остались в запасе
Ростов
ЦСКА
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Остались в запасе
1
Сергей Чепчугов
ВР
8
Семен Федотов
ПЗ
25
Элвир Рахимич
ОП
17
Александр Васильев
ЦП
28
Сердер Сердеров
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Леонид Слуцкий
Статистика матча Ростов - ЦСКА
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
0
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Оренбург
0 : 0
01.11.2026
ЦСКА
Россия. Кубок, 5 тур
ЦСКА
3 : 1
29.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 12 тур
ЦСКА
2 : 0
25.10.2026
Спартак
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Михаил Вилков
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"Россия 2" 13:55 (прямая)
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