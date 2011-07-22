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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Рубин
Ахмат - Рубин: обзор матча 22 июля 2011
Ахмат
22.07.2011, пятница, 19:45
Россия. Премьер-лига, 17 тур
0 : 1
Завершен
Рубин
85'
А. Касаев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Рубин
+1
Замена
А. Джалилов
️️️️
А. Касаев
Желтая карточка
Маурисио
ГОЛ! 0:1!
А. Касаев
Желтая карточка
К. Ансальди
Замена
А. Медведев
️️️️
В. Дядюн
Замена
З. Садаев
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
Л. Гвазава
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Павленко
Желтая карточка
В. Дядюн
Желтая карточка
Э. Бракамонте
15'
Желтая карточка
Г. Карадениз
Желтая карточка
А. Феррейра
15'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
14
Кристиан Ансальди
ЛЗ
4
Соломон Кверквелия
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
10
Бибрас Натхо
ОП
5
Петр Немов
ОП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
61
Гекдениз Карадениз
ПП
17
Владимир Дядюн
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ахмат
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Рубин
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
10
Алишер Джалилов
АП
23
Руслан Махмутов
АП
34
Вальтер Чала
ЦФ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
4-1-3-2
31
Годзюр
14
Зенге
5
Феррейра
8
Омельянчук
40
Уциев
8
Маурисио
6
Гвазава
40
Благо
8
Павленко
19
Бракамонте
9
Асильдаров
3-3-3-1
1
Рыжиков
4
Кверквелия
76
Шаронов
14
Ансальди
15
Кисляк
10
Натхо
5
Немов
61
Карадениз
16
Нобоа
11
Касаев
17
Дядюн
6
Гвазава
25
Эссаме
25
Эссаме
6
Гвазава
8
Павленко
10
Кацаев
10
Кацаев
8
Павленко
19
Бракамонте
9
Садаев
9
Садаев
19
Бракамонте
11
Касаев
10
Джалилов
10
Джалилов
11
Касаев
17
Дядюн
13
Медведев
13
Медведев
17
Дядюн
Остались в запасе
Ахмат
Рубин
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
34
Вальтер Чала
ЦФ
23
Руслан Махмутов
АП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Остались в запасе
95
Ризавди Эдилов
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
33
Апти Ахъядов
ЦФ
Остались в запасе
34
Вальтер Чала
ЦФ
23
Руслан Махмутов
АП
1
Дмитрий Волкотруб
ВР
66
Максим Жестоков
ЦЗ
19
Вахыт Оразсахедов
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Курбан Бердыев
Статистика матча Ахмат - Рубин
3
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
3
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
Вячеслав Семенов (Гатчина)
Владимир Волков (Москва)
Делегат:
Алексей Спирин (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 19:25 (прямая)
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