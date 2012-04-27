Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
Лига наций
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 27 апреля 2012
Ростов
27.04.2012, пятница, 19:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 41 тур
1 : 1
Завершен
Ахмат
3'
Р. Адамов
39'
Благо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Желтая карточка
И. Окоронкво
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
И. Лебеденко
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Полоз
Замена
Ш. Асильдаров
️️️️
З. Садаев
Замена
И. Окоронкво
️️️️
К. Салата
Травма
К. Салата
Замена
Т. Калачев
️️️️
Элсон
Желтая карточка
Д. Полоз
Желтая карточка
А. Феррейра
ГОЛ! 1:1!
Благо
Желтая карточка
О. Иванов
Желтая карточка
Благо
Желтая карточка
С. Плетикоса
Желтая карточка
З. Садаев
Желтая карточка
И. Смольников
18'
ГОЛ! 1:0!
Р. Адамов
Пас отдал
Д. Полоз
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
7
Элсон
ОП
30
Рэзван Кочиш
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
31
Мацей Рыбус
ЛЗ
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
24
Марцин Коморовски
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
84
Олег Власов
ПЗ
19
Олег Иванов
ЦП
40
Благо
(К)
ЦП
21
Адилсон
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Станислав Черчесов
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
4-1-2-1-2
1
Плетикоса
16
Круглов
0
Дьяков
19
Салата
8
Смольников
7
Элсон
8
Гацкан
30
Кочиш
7
Полоз
21
Адамов
19
Бракамонте
3-2-3-2
35
Джанаев
31
Рыбус
24
Коморовски
5
Феррейра
84
Власов
33
Ятченко
21
Адилсон
40
Благо
19
Иванов
10
Лебеденко
9
Садаев
19
Салата
4
Окоронкво
4
Окоронкво
19
Салата
7
Элсон
2
Калачев
2
Калачев
7
Элсон
7
Полоз
10
Кириченко
10
Кириченко
7
Полоз
9
Садаев
9
Асильдаров
9
Асильдаров
9
Садаев
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Станислав Черчесов
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
33
Станислав Мурихин
ЛП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Главный тренер
Станислав Черчесов
Статистика матча Ростов - Ахмат
4
6
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
6
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"СПОРТ ПЛЮС" 19:10 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Ахмат
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13:50
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
11:27
1
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
Вчера, 18:32
27
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
10 ноября
2
Игрок сборной России «безумно благодарен» Карпину после матча с Узбекистаном
13:50
Аршавин прокомментировал осечку «Зенита» в матче с «Ростовом»
11:27
1
Реакция Бубнова на автогол сборной России в матче с Узбекистаном
Вчера, 18:32
27
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
10 ноября
2
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+