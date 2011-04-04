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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Томь
Ахмат - Томь: обзор матча 04 апреля 2011
Ахмат
04.04.2011, понедельник, 18:00
Россия. Премьер-лига, 3 тур
2 : 0
Завершен
Томь
13'
Маурисио (П)
20'
Тиуи
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Томь
Замена
В. Строев
️️️️
С. Скобляков
Замена
З. Садаев
️️️️
А. Кобенко
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Кацаев
Замена
Благо
️️️️
Г. Стефан Эссаме
Желтая карточка
А. Кацаев
Замена
К. Ковальчук
️️️️
Н. Баженов
Вторая желтая
С. Сосновский
Замена
П. Голышев
️️️️
Р. Сабитов
Желтая карточка
С. Скобляков
Желтая карточка
Маурисио
Желтая карточка
С. Сосновский
ГОЛ! 2:0!
Тиуи
Пас отдал
Маурисио
20'
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Маурисио
13'
10'
Желтая карточка
К. Нам Иль
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ПЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
28
Тиуи
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Томь
62
Алексей Ботвиньев
ВР
35
Илья Гультяев
ЛЗ
3
Сергей Сосновский
ЦЗ
37
Джордже Йокич
ЦЗ
55
Сергей Скобляков
ПЗ
83
Александр Харитонов
ЛП
55
Ким Нам Иль
ЦП
34
Ренат Сабитов
ЦП
28
Ян Тигорев
ЦП
32
Евгений Баляйкин
ПП
32
Никита Баженов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
40
Благо
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Томь
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
26
Виктор Строев
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
8
Кирилл Ковальчук
ЦП
72
Павел Голышев
ЦФ
87
Евгений Стариков
ЦФ
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
5
Феррейра
8
Омельянчук
14
Зенге
8
Маурисио
20
Кобенко
25
Эссаме
10
Кацаев
28
Тиуи
27
Мгуни
4-5-1
62
Ботвиньев
55
Скобляков
3
Сосновский
37
Йокич
35
Гультяев
32
Баляйкин
55
Ким Нам Иль
34
Сабитов
28
Тигорев
83
Харитонов
32
Баженов
10
Кацаев
8
Павленко
8
Павленко
10
Кацаев
25
Эссаме
40
Благо
40
Благо
25
Эссаме
20
Кобенко
9
Садаев
9
Садаев
20
Кобенко
55
Скобляков
26
Строев
26
Строев
55
Скобляков
32
Баженов
8
Ковальчук
8
Ковальчук
32
Баженов
34
Сабитов
72
Голышев
72
Голышев
34
Сабитов
Остались в запасе
Ахмат
Томь
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
7
Владислав Хатаженков
ПЗ
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
87
Евгений Стариков
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Ахмат - Томь
2
1
3
Красные карточки
0
1
Желтые карточки
2
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Еськов
(Москва)
Помощники судьи:
А.Аверьянов
Н.Еремин (оба - Москва)
Делегат:
Н.Левников (Санкт-Петербург)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 17:40 (прямая)
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