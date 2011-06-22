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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Краснодар - Ахмат
Краснодар - Ахмат: обзор матча 22 июня 2011
Краснодар
22.06.2011, среда, 21:00
Россия. Премьер-лига, 15 тур
0 : 2
Завершен
Ахмат
17'
С. Омельянчук
83'
Ш. Асильдаров
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Краснодар - Ахмат
Травма
О. Враньеш
+4
+3
Замена
О. Власов
️️️️
Благо
+1
Замена
З. Садаев
️️️️
Э. Бракамонте
Желтая карточка
Р. Уциев
Желтая карточка
Жоаозиньо
Желтая карточка
С. Джанаев
ГОЛ! 0:2!
Ш. Асильдаров
Пас отдал
А. Павленко
Желтая карточка
О. Враньеш
Замена
Р. Воробьев
️️️️
М. Абреу
Замена
А. Кацаев
️️️️
Л. Гвазава
Замена
С. Гогниев
️️️️
А. Бекетов
Замена
А. Ерохин
️️️️
А. Кульчий
Желтая карточка
Д. Анджелкович
Травма
Р. Уциев
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
17'
ГОЛ! 0:1!
С. Омельянчук
Пас отдал
Благо
11'
Желтая карточка
С. Омельянчук
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
25
Александр Амисулашвили
ЦЗ
13
Николай Марков
ПЗ
22
Огнен Враньеш
ПЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
26
Марсио Абреу
ЦП
90
Андрей Михеев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
7
Артем Бекетов
ПП
14
Юра Мовсисян
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Александр Павленко
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Краснодар
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
35
Алексей Безгласный
ЦП
84
Роман Воробьев
ЦП
21
Александр Ерохин
АП
50
Владимир Татарчук
ПП
2
Спартак Гогниев
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
4-5-1
1
Городов
33
Анджелкович
13
Марков
25
Амисулашвили
22
Враньеш
22
Жоаозиньо
26
Абреу
90
Михеев
24
Кульчий
7
Бекетов
14
Мовсисян
4-1-3-2
35
Джанаев
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
6
Гвазава
40
Благо
8
Павленко
19
Бракамонте
9
Асильдаров
26
Абреу
84
Воробьев
84
Воробьев
26
Абреу
24
Кульчий
21
Ерохин
21
Ерохин
24
Кульчий
7
Бекетов
2
Гогниев
2
Гогниев
7
Бекетов
40
Благо
84
Власов
84
Власов
40
Благо
6
Гвазава
10
Кацаев
10
Кацаев
6
Гвазава
19
Бракамонте
9
Садаев
9
Садаев
19
Бракамонте
Остались в запасе
Краснодар
Ахмат
35
Алексей Безгласный
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Главный тренер
Славолюб Муслин
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
35
Алексей Безгласный
ЦП
31
Денис Пчелинцев
ВР
14
Александр Мартынович
ЦЗ
50
Владимир Татарчук
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Краснодар - Ахмат
4
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
4
3
Матчи команд
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Лапочкин
(Санкт-Петербург)
Помощники судьи:
Н. Голубев (Санкт-Петербург)
В. Семенов (Гатчина)
Делегат:
Ю. Вергопуло (Москва)
Стадион:
Кубань
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 20:45 (прямая)
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