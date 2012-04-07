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Амкар-Пермь - Ростов
Амкар-Пермь - Ростов: обзор матча 07 апреля 2012
Амкар-Пермь
07.04.2012, суббота, 14:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 38 тур
1 : 0
Завершен
Ростов
69'
А. Гацкан (АГ)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Амкар-Пермь - Ростов
Желтая карточка
Г. Пеев
+2
Замена
Е. Тюкалов
️️️️
Г. Пеев
+2
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Васильев
ГОЛ в свои ворота! 1:0!
А. Гацкан
Желтая карточка
Д. Колодин
Замена
С. Волков
️️️️
Н. Бурмистров
Замена
С. Гаращенков
️️️️
М. Блажич
Вторая желтая
З. Сираков
Желтая карточка
Р. Емельянов
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Д. Белоруков
Замена
Р. Емельянов
️️️️
Элсон
Желтая карточка
Р. Кочиш
Желтая карточка
Элсон
Желтая карточка
З. Сираков
1'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Амкар-Пермь
42
Сергей Нарубин
ВР
28
Виталий Гришин
ЛЗ
13
Митар Новакович
ЦЗ
21
Дмитрий Белоруков
(К)
ЦЗ
14
Захари Сираков
ПЗ
32
Марко Блажич
ЛП
18
Александр Коломейцев
ЦП
14
Константин Васильев
ЦП
7
Георги Пеев
ПП
18
Никита Бурмистров
ПВ
26
Мартин Якубко
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Андрей Васильев
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛВ
8
Денис Колодин
ОП
7
Элсон
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПВ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Амкар-Пермь
1
Роман Герус
ВР
18
Сергей Гаращенков
ПЗ
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
7
Евгений Тюкалов
АП
1
Сергей Волков
ЦФ
9
Александр Субботин
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
92
Роман Емельянов
ОП
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-4-1-1
42
Нарубин
28
Гришин
13
Новакович
21
Белоруков
14
Сираков
32
Блажич
18
Коломейцев
14
Васильев
7
Пеев
18
Бурмистров
26
Якубко
4-1-2-2-1
1
Плетикоса
8
Смольников
4
Васильев
19
Салата
16
Круглов
8
Колодин
7
Элсон
8
Гацкан
30
Кочиш
88
Чеснаускис
21
Адамов
32
Блажич
18
Гаращенков
18
Гаращенков
32
Блажич
7
Пеев
7
Тюкалов
7
Тюкалов
7
Пеев
18
Бурмистров
1
Волков
1
Волков
18
Бурмистров
7
Элсон
92
Емельянов
92
Емельянов
7
Элсон
4
Васильев
19
Бракамонте
19
Бракамонте
4
Васильев
Остались в запасе
Амкар-Пермь
Ростов
1
Роман Герус
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
9
Александр Субботин
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
1
Роман Герус
ВР
15
Предраг Мийич
ЛП
5
Артур Рябокобыленко
ОП
9
Александр Субботин
ЦФ
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Миодраг Божович
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Амкар-Пермь - Ростов
3
1
5
Красные карточки
1
0
Желтые карточки
3
5
Матчи команд
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 14 тур
Амкар-Пермь
4 : 1
17.10.2026
Иртыш
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 13 тур
Зенит-2
3 : 0
10.10.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 12 тур
Амкар-Пермь
1 : 2
03.10.2026
Торпедо Миасс
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 11 тур
Динамо Ставрополь
0 : 1
26.09.2026
Амкар-Пермь
Россия. 2-я лига Лига А «Серебро». Осень, 10 тур
Амкар-Пермь
4 : 0
21.09.2026
Динамо-2
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Альмир Каюмов
(Москва)
Стадион:
Звезда
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 13:40 (прямая)
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