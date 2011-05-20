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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Анжи
Ахмат - Анжи: обзор матча 20 мая 2011
Ахмат
20.05.2011, пятница, 16:00
Россия. Премьер-лига, 10 тур
1 : 0
Завершен
Анжи
43'
Благо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Анжи
Замена
Г. Стефан Эссаме
️️️️
А. Кацаев
Замена
М. Бакаев
️️️️
Д. Тарделли
Замена
М. Мгуни
️️️️
Ш. Асильдаров
Желтая карточка
Жусилей
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Кобенко
ГОЛ! 1:0!
Благо
Желтая карточка
А. Гаджибеков
19'
Желтая карточка
Я. Голенда
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
40
Ризван Уциев
(К)
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Адлан Кацаев
ЦП
40
Благо
ЦП
20
Андрей Кобенко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Анжи
77
Нукри Ревишвили
ВР
7
Камиль Агаларов
ЛЗ
13
Расим Тагирбеков
ЦЗ
3
Али Гаджибеков
ЦЗ
4
Бенуа Ангбва
ПЗ
9
Диего Тарделли
ЛП
3
Роберто Карлос
(К)
ОП
10
Одил Ахмедов
ЦП
8
Жусилей
ЦП
13
Шамиль Лахиялов
ПП
16
Ян Голенда
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Анжи
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
88
Михаил Бакаев
ОП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
4-1-4-1
35
Джанаев
40
Уциев
8
Омельянчук
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
14
Зенге
10
Кацаев
40
Благо
20
Кобенко
9
Асильдаров
4-1-4-1
77
Ревишвили
4
Ангбва
13
Тагирбеков
3
Гаджибеков
7
Агаларов
3
Карлос
13
Лахиялов
10
Ахмедов
8
Жусилей
9
Тарделли
16
Голенда
10
Кацаев
25
Эссаме
25
Эссаме
10
Кацаев
20
Кобенко
8
Павленко
8
Павленко
20
Кобенко
9
Асильдаров
27
Мгуни
27
Мгуни
9
Асильдаров
9
Тарделли
88
Бакаев
88
Бакаев
9
Тарделли
Остались в запасе
Ахмат
Анжи
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Остались в запасе
78
Александр Макаров
ВР
35
Оскарс Клява
ЦЗ
91
Махач Гаджиев
ЛП
5
Баи-Ибра Кебе
ЦП
88
Алексей Иванов
ПП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Ахмат - Анжи
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
3
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Анжи
Россия. Кубок, 1/32 финала
Анжи
1 : 5
28.07.2026
Нефтяник
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 34 тур
Ротор-2
0 : 4
05.06.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 33 тур
Динамо Мх
2 : 0
29.05.2022
Анжи
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 32 тур
Анжи
2 : 2
23.05.2022
Форте
Россия. ФНЛ 2. Группа 1, 31 тур
Кубань Холдинг
1 : 0
16.05.2022
Анжи
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Поглазов (Йошкар-Ола)
Николай Ерёмин (Москва)
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 15:40 (прямая)
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