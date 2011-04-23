Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Ахмат
Ростов - Ахмат: обзор матча 23 апреля 2011
Ростов
23.04.2011, суббота, 16:15
Россия. Премьер-лига, 6 тур
1 : 0
Завершен
Ахмат
33'
Д. Блатняк (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Ахмат
Замена
А. Коченков
️️️️
Д. Радич
Травма
Д. Радич
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
А. Павленко
️️️️
Тиуи
Замена
Р. Адамов
️️️️
Д. Кириченко
Замена
А. Ребко
️️️️
Д. Блатняк
Замена
Благо
️️️️
Г. Стефан Эссаме
Желтая карточка
Ч. Янков
ГОЛ с пенальти! 1:0!
Д. Блатняк
Желтая карточка
С. Джанаев
20'
Замена
П. Польчак
️️️️
С. Омельянчук
19'
Травма
С. Омельянчук
Желтая карточка
А. Хагуш
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
22
Деян Радич
ВР
77
Андрей Прошин
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
20
Анис Буссаиди
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
16
Чавдар Янков
ОП
10
Максим Григорьев
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
19
Драган Блатняк
ПП
10
Дмитрий Кириченко
(К)
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
25
Ги Стефан Эссаме
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
6
Леван Гвазава
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
28
Тиуи
ЦФ
9
Заур Садаев
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
17
Алексей Ребко
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-1-4-1
22
Радич
77
Прошин
19
Салата
20
Буссаиди
14
Хагуш
16
Янков
88
Чеснаускис
10
Григорьев
19
Иванов
19
Блатняк
10
Кириченко
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
5
Феррейра
8
Омельянчук
25
Эссаме
8
Маурисио
10
Кацаев
6
Гвазава
14
Зенге
9
Садаев
28
Тиуи
22
Радич
1
Коченков
1
Коченков
22
Радич
19
Блатняк
17
Ребко
17
Ребко
19
Блатняк
10
Кириченко
21
Адамов
21
Адамов
10
Кириченко
8
Омельянчук
24
Польчак
24
Польчак
8
Омельянчук
25
Эссаме
40
Благо
40
Благо
25
Эссаме
28
Тиуи
8
Павленко
8
Павленко
28
Тиуи
Остались в запасе
Ростов
Ахмат
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
Главный тренер
Олег Протасов
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
5
Александр Хохлов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ОП
2
Тимофей Калачев
ПП
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Олег Протасов
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Ростов - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Алексей Николаев
(Москва)
Помощники судьи:
А. Цветнов
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
А. Сафонов (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:00 (прямая)
Новости команд
Все
Ростов
Ахмат
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
10 ноября
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
10 ноября
18
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Экс-арбитр ФИФА заявил, что «Ростов» должен был остаться в меньшинстве в матче с «Зенитом»
10 ноября
19
В «Ростове» высказались о финансовых проблемах клуба
10 ноября
2
Определены лучшие игроки РПЛ в октябре по версии «Гола»
10 ноября
Орлов назвал слабое место «Зенита» после ничьей с «Ростовом»
10 ноября
18
Орлов поделился, что его удивило в матче «Зенит» – «Ростов»
10 ноября
15
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+