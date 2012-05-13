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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Томь - Ростов
Томь - Ростов: обзор матча 13 мая 2012
Томь
13.05.2012, воскресенье, 15:30
Россия. Премьер-лига, группа B, 44 тур
2 : 1
Завершен
Ростов
57'
А. Хазов
90+4'
А. Ребко (П)
85'
Д. Кириченко
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Томь - Ростов
ГОЛ с пенальти! 2:1!
А. Ребко
+4
ГОЛ! 1:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
Д. Блатняк
Замена
К. Погребняк
️️️️
Н. Баженов
Замена
А. Сазонов
️️️️
А. Хазов
Пенальти не реализован!
Э. Бракамонте
Замена
Д. Блатняк
️️️️
Т. Калачев
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Х. Байрамян
Желтая карточка
Р. Емельянов
ГОЛ! 1:0!
А. Хазов
Пас отдал
Д. Бояринцев
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Желтая карточка
И. Гультяев
Замена
Д. Никитинский
️️️️
Е. Баляйкин
Травма
Е. Баляйкин
Желтая карточка
В. Строев
19'
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Томь
18
Петр Вашек
ВР
26
Виктор Строев
ЛЗ
22
Пламен Николов
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
30
Михаил Башилов
ПЗ
32
Евгений Баляйкин
ЛП
17
Алексей Ребко
ЦП
35
Илья Гультяев
ЦП
7
Денис Бояринцев
(К)
ПП
32
Никита Баженов
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
8
Денис Колодин
ЦЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
2
Тимофей Калачев
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Томь
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
7
Дмитрий Никитинский
ЦП
10
Алексей Сазонов
ЦФ
9
Кирилл Погребняк
ЦФ
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
19
Драган Блатняк
ПП
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
4-4-2
18
Вашек
26
Строев
22
Николов
8
Омельянчук
30
Башилов
32
Баляйкин
17
Ребко
35
Гультяев
7
Бояринцев
16
Хазов
32
Баженов
4-1-2-1-2
1
Плетикоса
8
Смольников
8
Колодин
0
Дьяков
16
Круглов
92
Емельянов
2
Калачев
30
Кочиш
19
Байрамян
19
Бракамонте
21
Адамов
16
Хазов
10
Сазонов
10
Сазонов
16
Хазов
32
Баляйкин
7
Никитинский
7
Никитинский
32
Баляйкин
32
Баженов
9
Погребняк
9
Погребняк
32
Баженов
2
Калачев
19
Блатняк
19
Блатняк
2
Калачев
19
Байрамян
10
Кириченко
10
Кириченко
19
Байрамян
Остались в запасе
Томь
Ростов
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Остались в запасе
97
Дмитрий Тихонов
ЦП
25
Илья Чебану
ВР
23
Евгений Чернов
ЛЗ
Остались в запасе
70
Магомед Гурбанов
ЦФ
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
Главный тренер
Анатолий Байдачный
Статистика матча Томь - Ростов
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Томь
Россия. ФНЛ, 38 тур
Томь
2 : 2
21.05.2022
Металлург Л
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
0 : 3
15.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 36 тур
СКА-Хабаровск
2 : 0
07.05.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 35 тур
Олимп-Долгопрудный
1 : 0
30.04.2022
Томь
Россия. ФНЛ, 34 тур
Томь
1 : 0
23.04.2022
Текстильщик
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Олег Поглазов (Йошкар-Ола)
Игорь Писанко (Новосибирск)
Стадион:
Труд
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Спорт Онлайн" 15:10 (прямая)
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