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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Ростов
Ахмат - Ростов: обзор матча 20 августа 2011
Ахмат
20.08.2011, суббота, 20:30
Россия. Премьер-лига, 21 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
90'
А. Феррейра
18'
Т. Калачев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Ростов
+2
Замена
И. Смольников
️️️️
М. Григорьев
ГОЛ! 1:1!
А. Феррейра
Желтая карточка
З. Садаев
Замена
А. Павленко
️️️️
Р. Уциев
Замена
Элсон
️️️️
Э. Бракамонте
Травма
А. Хагуш
Замена
А. Кацаев
️️️️
Г. Стефан Эссаме
Замена
З. Садаев
️️️️
Эвертон
Замена
О. Иванов
️️️️
А. Гацкан
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Травма
А. Феррейра
18'
ГОЛ! 0:1!
Т. Калачев
Желтая карточка
Ш. Асильдаров
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
25
Мартин Йиранек
ЦЗ
40
Ризван Уциев
(К)
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
8
Сергей Омельянчук
ЦП
25
Ги Стефан Эссаме
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
26
Эвертон
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Бекхан Усманов
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
7
Элсон
ЦП
19
Олег Иванов
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
5
Феррейра
25
Йиранек
40
Уциев
8
Маурисио
14
Зенге
8
Омельянчук
25
Эссаме
26
Эвертон
9
Асильдаров
4-4-2
1
Плетикоса
14
Хагуш
4
Окоронкво
19
Салата
16
Круглов
2
Калачев
30
Кочиш
8
Гацкан
10
Григорьев
21
Адамов
19
Бракамонте
40
Уциев
8
Павленко
8
Павленко
40
Уциев
25
Эссаме
10
Кацаев
10
Кацаев
25
Эссаме
26
Эвертон
9
Садаев
9
Садаев
26
Эвертон
10
Григорьев
8
Смольников
8
Смольников
10
Григорьев
19
Бракамонте
7
Элсон
7
Элсон
19
Бракамонте
8
Гацкан
19
Иванов
19
Иванов
8
Гацкан
Остались в запасе
Ахмат
Ростов
20
Бекхан Усманов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
1
Антон Коченков
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
20
Бекхан Усманов
ЦП
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
15
Иван Живанович
ЦЗ
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Ахмат - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Ахмат-Арена
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 20:15 (прямая)
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