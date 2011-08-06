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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Волга - Ростов
Волга - Ростов: обзор матча 06 августа 2011
Волга
06.08.2011, суббота, 21:00
Россия. Премьер-лига, 19 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
82'
Э. Бракамонте
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Волга - Ростов
Вторая желтая
А. Гацкан
Желтая карточка
Р. Аджинджал
Желтая карточка
Х. Байрамян
Красная карточка
А. Буссаиди
ГОЛ! 0:1!
Э. Бракамонте
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Григорьев
Желтая карточка
В. Джавадов
Желтая карточка
А. Гацкан
Желтая карточка
Г. Ходжава
Замена
В. Джавадов
️️️️
С. Турсунов
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Гацкан
Замена
Р. Аджинджал
️️️️
М. Кросас
Замена
Г. Ходжава
️️️️
М. Плешан
Желтая карточка
Д. Бондарв
Желтая карточка
М. Плешан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Волга
31
Илья Абаев
ВР
3
Инал Гетигежев
ЛЗ
63
Александр Белозеров
ЦЗ
25
Андрей Буйволов
ЦЗ
12
Дани Бондарв
ПЗ
23
Михайта Плешан
ЛП
20
Марк Кросас
ЦП
10
Янош Секели
ЦП
17
Санжар Турсунов
АП
90
Мерсудин Ахметович
ЦФ
16
Антон Хазов
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
15
Иван Живанович
ЦЗ
8
Александр Гацкан
ЛВ
10
Максим Григорьев
ЦП
16
Чавдар Янков
ЦП
30
Рэзван Кочиш
АП
2
Тимофей Калачев
ПВ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Волга
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
20
Руслан Аджинджал
ЦП
25
Зураби Арзиани
ЦП
28
Гоча Ходжава
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
7
Вагиф Джавадов
ЦФ
Ростов
12
Артем Орсаев
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Хорен Байрамян
АП
96
Никита Васильев
ПП
19
Драган Блатняк
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-3-1-2
31
Абаев
3
Гетигежев
63
Белозеров
25
Буйволов
12
Бондарв
23
Плешан
10
Секели
20
Кросас
17
Турсунов
16
Хазов
90
Ахметович
3-2-3-1
1
Коченков
19
Салата
15
Живанович
20
Буссаиди
10
Григорьев
16
Янков
2
Калачев
30
Кочиш
8
Гацкан
21
Адамов
20
Кросас
20
Аджинджал
20
Аджинджал
20
Кросас
23
Плешан
28
Ходжава
28
Ходжава
23
Плешан
17
Турсунов
7
Джавадов
7
Джавадов
17
Турсунов
10
Григорьев
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Григорьев
8
Гацкан
19
Бракамонте
19
Бракамонте
8
Гацкан
Остались в запасе
Волга
Ростов
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
96
Никита Васильев
ПП
12
Артем Орсаев
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
41
Михаил Кержаков
ВР
38
Андрей Ещенко
ПЗ
25
Зураби Арзиани
ЦП
77
Руслан Паштов
ПП
Остались в запасе
96
Никита Васильев
ПП
12
Артем Орсаев
ВР
88
Эдгарас Чеснаускис
ЛП
19
Драган Блатняк
ПП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Волга - Ростов
5
2
2
Красные карточки
0
2
Желтые карточки
5
2
Матчи команд
Волга
Россия. ФНЛ, 38 тур
Волга
4 : 0
21.05.2016
Енисей
Россия. ФНЛ, 37 тур
Волгарь
2 : 1
15.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 36 тур
Волга
1 : 1
10.05.2016
Шинник
Россия. ФНЛ, 35 тур
Оренбург
1 : 1
06.05.2016
Волга
Россия. ФНЛ, 34 тур
Волга
3 : 2
02.05.2016
Томь
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Стадион:
Локомотив
Где смотреть матч:
"НТВ+Наш Футбол" 20:45 (прямая)
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