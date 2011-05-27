Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ахмат
Спартак-Нальчик - Ахмат: обзор матча 27 мая 2011
Спартак-Нальчик
27.05.2011, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 11 тур
2 : 2
Завершен
Ахмат
33'
А. Захирович
72'
Р. Концедалов
37'
Маурисио
43'
Леандро (АГ)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ахмат
Желтая карточка
Ю. Лебедев
Замена
М. Мгуни
️️️️
Ш. Асильдаров
ГОЛ! 2:2!
Р. Концедалов
Замена
Д. Сирадзе
️️️️
А. Гошоков
Замена
А. Куликов
️️️️
Е. Овсиенко
Травма
Е. Овсиенко
Замена
Отто
️️️️
Е. Помазан
Травма
Е. Помазан
Желтая карточка
Э. Бракамонте
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
А. Кацаев
ГОЛ в свои ворота! 1:2!
Леандро
Желтая карточка
Е. Овсиенко
Желтая карточка
Благо
ГОЛ! 1:1!
Маурисио
Пас отдал
Благо
ГОЛ! 1:0!
А. Захирович
Пас отдал
К. Берхамов
Травма
А. Гошоков
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
1
Евгений Помазан
ВР
71
Михаил Багаев
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
(К)
ЦЗ
4
Евгений Овсиенко
ЦЗ
27
Юрий Лебедев
ПЗ
19
Арсен Гошоков
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
7
Кантемир Берхамов
ЦП
11
Роман Концедалов
АП
31
Леандро
ПП
21
Богдан Милич
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛП
8
Маурисио
ОП
10
Адлан Кацаев
(К)
ЦП
40
Благо
ЦП
20
Андрей Кобенко
ПП
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
91
Александр Куликов
ЦЗ
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
87
Назир Кажаров
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
4-4-1-1
1
Помазан
71
Багаев
20
Джудович
4
Овсиенко
27
Лебедев
19
Гошоков
14
Захирович
7
Берхамов
31
Леандро
11
Концедалов
21
Милич
4-1-4-1
35
Джанаев
40
Уциев
5
Феррейра
8
Омельянчук
33
Ятченко
8
Маурисио
20
Кобенко
10
Кацаев
40
Благо
14
Зенге
9
Асильдаров
1
Помазан
30
Отто
30
Отто
1
Помазан
4
Овсиенко
91
Куликов
91
Куликов
4
Овсиенко
19
Гошоков
8
Сирадзе
8
Сирадзе
19
Гошоков
9
Асильдаров
27
Мгуни
27
Мгуни
9
Асильдаров
10
Кацаев
19
Бракамонте
19
Бракамонте
10
Кацаев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ахмат
13
Александр Щаницин
АП
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Главный тренер
Владимир Эштреков
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Рууд Гуллит
Остались в запасе
13
Александр Щаницин
АП
26
Андрей Луканченков
ЦЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
87
Назир Кажаров
ЦФ
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
8
Александр Павленко
ЦП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Владимир Эштреков
Главный тренер
Рууд Гуллит
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ахмат
2
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Сергей Карасев
(Москва)
Помощники судьи:
И. Барышников
А. Кобзев (оба - Москва)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 16:40 (прямая)
Новости команд
Все
Спартак-Нальчик
Ахмат
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
«Спартак-Нальчик» – «Астрахань»: кто победит в матче 26 тура Второй лиги Б 2026/2027
2 октября
«Победа Хасавюрт» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 25 тура Второй лиги Б 2026/2027
25 сентября
Юран помог «Волгарю» пройти в Кубке России бывшего участника РПЛ
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: смотреть прямую трансляцию онлайн бесплатно, 26 августа 2026
26 августа
«Волгарь» – «Спартак-Нальчик»: кто победит в матче 3-го раунда Кубка России 2026/2027
25 августа
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+