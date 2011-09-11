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РПЛ 2026/2027
Спартак-Нальчик - Ростов
Спартак-Нальчик - Ростов: обзор матча 11 сентября 2011
Спартак-Нальчик
11.09.2011, воскресенье, 16:00
Россия. Премьер-лига, 23 тур
0 : 1
Завершен
Ростов
84'
Р. Кочиш
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Спартак-Нальчик - Ростов
+2
Желтая карточка
А. Хагуш
Замена
Х. Сигурдссон
️️️️
Г. Рухаиа
ГОЛ! 0:1!
Р. Кочиш
Пас отдал
Р. Адамов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
М. Григорьев
Замена
Элсон
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
А. Сквернюк
️️️️
А. Щаницин
Замена
С. Пилипчук
️️️️
Д. Гриднев
Замена
И. Смольников
️️️️
Т. Калачев
Пенальти не реализован!
Р. Адамов
17'
Желтая карточка
Т. Калачев
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Спартак-Нальчик
30
Отто
ВР
2
Алексей Аравин
ЛЗ
20
Миодраг Джудович
ЦЗ
91
Александр Куликов
ЦЗ
71
Михаил Багаев
ПЗ
56
Даниил Гриднев
ЦП
11
Роман Концедалов
ЦП
13
Александр Щаницин
АП
4
Гуджа Рухаиа
ПП
28
Йован Голич
ЦФ
19
Арсен Гошоков
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
14
Анри Хагуш
ПЗ
10
Максим Григорьев
ЛП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
8
Александр Гацкан
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
21
Роман Адамов
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Спартак-Нальчик
1
Станислав Намашко
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
39
Ханнес Сигурдссон
ЛП
5
Сергей Пилипчук
ЛП
14
Аднан Захирович
ЦП
23
Алексей Сквернюк
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
4-3-1-2
30
Отто
2
Аравин
20
Джудович
91
Куликов
71
Багаев
56
Гриднев
11
Концедалов
4
Рухаиа
13
Щаницин
19
Гошоков
28
Голич
4-4-2
1
Плетикоса
14
Хагуш
19
Салата
4
Окоронкво
16
Круглов
2
Калачев
30
Кочиш
8
Гацкан
10
Григорьев
21
Адамов
19
Бракамонте
4
Рухаиа
39
Сигурдссон
39
Сигурдссон
4
Рухаиа
56
Гриднев
5
Пилипчук
5
Пилипчук
56
Гриднев
13
Щаницин
23
Сквернюк
23
Сквернюк
13
Щаницин
2
Калачев
8
Смольников
8
Смольников
2
Калачев
19
Бракамонте
7
Элсон
7
Элсон
19
Бракамонте
10
Григорьев
19
Байрамян
19
Байрамян
10
Григорьев
Остались в запасе
Спартак-Нальчик
Ростов
1
Станислав Намашко
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
1
Станислав Намашко
ВР
27
Юрий Лебедев
ПЗ
14
Аднан Захирович
ЦП
8
Давид Сирадзе
ЦФ
97
Игорь Портнягин
ЦФ
Остались в запасе
1
Антон Коченков
ВР
20
Анис Буссаиди
ПЗ
92
Роман Емельянов
ОП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
Главный тренер
Сергей Ташуев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Спартак-Нальчик - Ростов
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
2
Матчи команд
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 30 тур
Спартак-Нальчик
1 : 1
31.10.2026
Динамо-2 Мх
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 29 тур
Нефтяник
2 : 0
24.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 28 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
17.10.2026
Чайка-М
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 27 тур
Шахтер Донецк РФ
1 : 0
10.10.2026
Спартак-Нальчик
Россия. 2-я лига Лига Б. Группа 1, 26 тур
Спартак-Нальчик
2 : 1
03.10.2026
Астрахань
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Федотов
(Москва)
Стадион:
Спартак
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 15:45 (прямая)
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