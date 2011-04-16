Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
Узбекистан - Россия
РПЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Лига наций
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ахмат - Динамо
Ахмат - Динамо: обзор матча 16 апреля 2011
Ахмат
16.04.2011, суббота, 18:30
Россия. Премьер-лига, 5 тур
0 : 0
Завершен
Динамо
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Динамо
Желтая карточка
Тиуи
Замена
А. Павленко
️️️️
А. Кацаев
Замена
Л. Гвазава
️️️️
О. Власов
Замена
А. Воронин
️️️️
А. Каряка
Желтая карточка
Л. Фернандес
14'
Желтая карточка
А. Ропотан
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
84
Олег Власов
ЛП
8
Маурисио
ОП
25
Ги Стефан Эссаме
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
28
Тиуи
ЛФ
27
Мусавенгоси Мгуни
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Динамо
1
Антон Шунин
ВР
32
Марко Ломич
ЛЗ
13
Владимир Гранат
ЦЗ
6
Леандро Фернандес
ЦЗ
26
Люк Уилкшир
ПЗ
5
Андрей Каряка
ЛП
19
Адриан Ропотан
ОП
41
Александр Сапета
ЦП
20
Игорь Семшов
(К)
ЦП
19
Александр Самедов
ПП
22
Кевин Кураньи
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
8
Александр Павленко
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Динамо
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
0
Андрей Воронин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
4-1-3-2
35
Джанаев
14
Зенге
8
Омельянчук
5
Феррейра
33
Ятченко
8
Маурисио
84
Власов
25
Эссаме
10
Кацаев
28
Тиуи
27
Мгуни
4-1-4-1
1
Шунин
26
Уилкшир
13
Гранат
6
Фернандес
32
Ломич
19
Ропотан
19
Самедов
41
Сапета
20
Семшов
5
Каряка
22
Кураньи
84
Власов
6
Гвазава
6
Гвазава
84
Власов
10
Кацаев
8
Павленко
8
Павленко
10
Кацаев
5
Каряка
0
Воронин
0
Воронин
5
Каряка
Остались в запасе
Ахмат
Динамо
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Благо
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Миодраг Божович
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
24
Петр Польчак
ЦЗ
4
Мурад Тагилов
ЦЗ
40
Благо
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Остались в запасе
22
Евгений Пузин
ВР
8
Денис Колодин
ЦЗ
19
Томислав Дуймович
ЦП
8
Звездан Мисимович
АП
9
Александр Кокорин
ЦФ
90
Федор Смолов
ЦФ
Главный тренер
Рууд Гуллит
Главный тренер
Миодраг Божович
Статистика матча Ахмат - Динамо
1
2
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
2
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Динамо
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Факел
1 : 2
07.11.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Акрон
3 : 1
24.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Динамо
3 : 1
18.10.2026
ЦСКА
Информация о матче
Главный судья:
Вячеслав Попов
(Екатеринбург)
Помощники судьи:
М. Еровенко (Краснодар)
В. Данченко (Уфа)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:15 (прямая)
Новости команд
Все
Ахмат
Динамо
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
21
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Избран новый состав правления РПЛ
10 ноября
25
Игрок «Ахмата» сообщил, что Гусев сказал команде в первую очередь
8 ноября
1
Гусев описал Грозный двумя прилагательными
8 ноября
2
Гусев поблагодарил Черчесова после назначения в «Ахмат»
7 ноября
«Больно»: Альба – о поражении «Родины» в Грозном
7 ноября
2
Аршавин призвал игроков покидать Россию
11:58
21
Аршавин вычеркнул «Динамо» из претендентов на чемпионство, оставив среди них только две команды
10:03
5
Тюкавина и Глушенкова призвали исключить из сборной России
Вчера, 21:51
6
«Я был недоволен»: Тюкавин высказался о претензиях к Глушенкову
Вчера, 19:35
12
Двум россиянам предрекли отъезд из РПЛ в Европу летом
Вчера, 10:44
6
Больше новостей
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+