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РПЛ 2026/2027
Ахмат - Крылья Советов
Ахмат - Крылья Советов: обзор матча 18 июня 2011
Ахмат
18.06.2011, суббота, 18:45
Россия. Премьер-лига, 14 тур
2 : 0
Завершен
Крылья Советов
28'
А. Павленко
56'
Ш. Асильдаров (П)
Матч
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ахмат - Крылья Советов
Замена
А. Бобер
️️️️
А. Елисеев
Замена
З. Садаев
️️️️
Благо
Замена
А. Кацаев
️️️️
Л. Гвазава
Желтая карточка
С. Омельянчук
Замена
З. Хаймович
️️️️
А. Феррейра
Замена
Д. Дикьяра
️️️️
Ю. Кириллов
Желтая карточка
А. Елисеев
ГОЛ с пенальти! 2:0!
Ш. Асильдаров
Замена
В. Приёмов
️️️️
Е. Савин
ГОЛ! 1:0!
А. Павленко
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
33
Дмитрий Ятченко
ЛЗ
8
Сергей Омельянчук
ЦЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
40
Ризван Уциев
ПЗ
8
Маурисио
ОП
8
Александр Павленко
ЦП
40
Благо
ЦП
6
Леван Гвазава
ЦП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Крылья Советов
23
Раис М'Боли
ВР
0
Павел Новицкий
ЛЗ
0
Иван Таранов
ЦЗ
25
Алексей Концедалов
ЦЗ
79
Ненад Джорджевич
ЦЗ
23
Антон Соснин
ЦП
4
Александр Елисеев
ЦП
42
Юрий Кириллов
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
11
Нейц Печник
ЦФ
99
Евгений Савин
ЦФ
Главный тренер
Александр Тарханов
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
10
Халид Кадыров
ЦФ
Крылья Советов
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
99
Джозеф Дикьяра
ЛП
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
8
Антон Бобер
ПП
80
Владимир Приёмов
ЦФ
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
8
Омельянчук
5
Феррейра
40
Уциев
8
Маурисио
8
Павленко
40
Благо
6
Гвазава
9
Асильдаров
19
Бракамонте
4-4-2
23
М'Боли
0
Таранов
25
Концедалов
79
Джорджевич
0
Новицкий
36
Самсонов
4
Елисеев
42
Кириллов
23
Соснин
99
Савин
11
Печник
5
Феррейра
4
Хаймович
4
Хаймович
5
Феррейра
6
Гвазава
10
Кацаев
10
Кацаев
6
Гвазава
40
Благо
9
Садаев
9
Садаев
40
Благо
42
Кириллов
99
Дикьяра
99
Дикьяра
42
Кириллов
4
Елисеев
8
Бобер
8
Бобер
4
Елисеев
99
Савин
80
Приёмов
80
Приёмов
99
Савин
Остались в запасе
Ахмат
Крылья Советов
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
84
Олег Власов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
Главный тренер
Александр Тарханов
Остались в запасе
31
Ярослав Годзюр
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
84
Олег Власов
ЦП
10
Халид Кадыров
ЦФ
Остались в запасе
1
Давид Юрченко
ВР
5
Басель Абдулфаттах
ЦЗ
18
Олег Шалаев
ОП
44
Александр Буданов
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Главный тренер
Александр Тарханов
Статистика матча Ахмат - Крылья Советов
1
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
1
Матчи команд
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Крылья Советов
2 : 0
08.11.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Крылья Советов
2 : 0
29.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Крылья Советов
1 : 2
17.10.2026
Факел
Информация о матче
Главный судья:
Юрий Баскаков
(Москва)
Помощники судьи:
В. Кулагин (Москва)
И. Зарипов (Ленинградская область)
Делегат:
В. Башкиров (Московская область)
Стадион:
им. С.Билимханова
Где смотреть матч:
"НТВ+ Спорт-Плюс" 18:25 (прямая)
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