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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Рубин - Ростов
Рубин - Ростов: обзор матча 28 октября 2011
Рубин
28.10.2011, пятница, 17:00
Россия. Премьер-лига, 29 тур
1 : 1
Завершен
Ростов
54'
С. Боккетти
59'
М. Григорьев
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Рубин - Ростов
Замена
Х. Байрамян
️️️️
В. Филатов
Замена
А. Медведев
️️️️
А. Рязанцев
Замена
М. Пападопулос
️️️️
Э. Бракамонте
Замена
А. Касаев
️️️️
Г. Карадениз
ГОЛ! 1:1!
М. Григорьев
ГОЛ! 1:0!
С. Боккетти
Пас отдал
Б. Натхо
Желтая карточка
С. Боккетти
Замена
Д. Круглов
️️️️
Т. Калачев
Желтая карточка
Р. Шаронов
16'
Желтая карточка
И. Окоронкво
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Рубин
1
Сергей Рыжиков
ВР
16
Сальваторе Боккетти
ЛЗ
44
Сесар Навас
ЦЗ
76
Роман Шаронов
(К)
ЦЗ
17
Виталий Калешин
ПЗ
61
Гекдениз Карадениз
ЛВ
10
Бибрас Натхо
ОП
7
Александр Рязанцев
ЦП
26
Роман Еременко
ЦП
16
Кристиан Нобоа
ЦП
16
Нельсон Вальдес
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
Ростов
1
Антон Коченков
ВР
21
Валентин Филатов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
20
Анис Буссаиди
ПЗ
10
Максим Григорьев
ОП
8
Александр Гацкан
(К)
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ЦП
2
Тимофей Калачев
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Рубин
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
11
Алан Касаев
ЛП
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
13
Алексей Медведев
ЦФ
Ростов
30
Александр Соловьев
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
6
Оскар Аумада
ЦП
19
Хорен Байрамян
АП
27
Михал Пападопулос
ЦФ
4-1-3-1-1
1
Рыжиков
16
Боккетти
44
Навас
76
Шаронов
17
Калешин
10
Натхо
7
Рязанцев
26
Еременко
16
Нобоа
61
Карадениз
16
Вальдес
3-3-3-1
1
Коченков
8
Смольников
19
Салата
4
Окоронкво
20
Буссаиди
10
Григорьев
21
Филатов
2
Калачев
30
Кочиш
8
Гацкан
19
Бракамонте
61
Карадениз
11
Касаев
11
Касаев
61
Карадениз
7
Рязанцев
13
Медведев
13
Медведев
7
Рязанцев
2
Калачев
16
Круглов
16
Круглов
2
Калачев
21
Филатов
19
Байрамян
19
Байрамян
21
Филатов
19
Бракамонте
27
Пападопулос
27
Пападопулос
19
Бракамонте
Остались в запасе
Рубин
Ростов
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Главный тренер
Курбан Бердыев
30
Александр Соловьев
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
6
Оскар Аумада
ЦП
Главный тренер
Сергей Балахнин
Остались в запасе
1
Гедрюс Арлаускис
ВР
3
Искандар Джалилов
ПЗ
15
Сергей Кисляк
ОП
20
Алексей Еременко
ЦП
10
Игорь Лебеденко
ЦФ
Остались в запасе
30
Александр Соловьев
ВР
92
Роман Емельянов
ОП
7
Элсон
ЦП
6
Оскар Аумада
ЦП
Главный тренер
Курбан Бердыев
Главный тренер
Сергей Балахнин
Статистика матча Рубин - Ростов
2
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
2
1
Матчи команд
Рубин
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Рубин
- : -
21.11.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Локомотив
0 : 1
06.11.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Рубин
1 : 0
31.10.2026
Факел
Россия. Кубок, 5 тур
Спартак
1 : 0
28.10.2026
Рубин
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Рубин
0 : 2
24.10.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Спартак
4 : 0
18.10.2026
Рубин
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Информация о матче
Главный судья:
Игорь Егоров
(Нижний Новгород)
Помощники судьи:
Олег Поглазов (Йошкар-Ола)
Николай Ерёмин (Москва)
Стадион:
Центральный
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 16:40 (прямая)
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