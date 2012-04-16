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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Ростов - Краснодар
Ростов - Краснодар: обзор матча 16 апреля 2012
Ростов
16.04.2012, понедельник, 19:00
Россия. Премьер-лига, группа B, 39 тур
1 : 1
Завершен
Краснодар
90+1'
Д. Кириченко
74'
Ю. Мовсисян (П)
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Ростов - Краснодар
ГОЛ! 1:1!
Д. Кириченко
Пас отдал
К. Салата
+1
Желтая карточка
Ю. Мовсисян
Замена
Д. Кириченко
️️️️
Д. Круглов
Замена
Н. Марков
️️️️
О. Самсонов
Замена
А. Кульчий
️️️️
И. Ламбарский
ГОЛ с пенальти! 0:1!
Ю. Мовсисян
Замена
Ю. Мовсисян
️️️️
Жоаозиньо
Замена
Э. Бракамонте
️️️️
Элсон
Замена
Д. Полоз
️️️️
Р. Емельянов
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Ростов
1
Стипе Плетикоса
ВР
16
Дмитрий Круглов
ЛЗ
19
Корнел Салата
ЦЗ
4
Исаак Окоронкво
ЦЗ
8
Игорь Смольников
ПЗ
8
Александр Гацкан
ЛП
92
Роман Емельянов
ОП
8
Денис Колодин
ОП
7
Элсон
ЦП
30
Рэзван Кочиш
ПП
21
Роман Адамов
(К)
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Краснодар
77
Нукри Ревишвили
ВР
33
Душан Анджелкович
ЛЗ
14
Александр Мартынович
ЦЗ
4
Неманья Тубич
ЦЗ
25
Александр Амисулашвили
(К)
ЦЗ
22
Жоаозиньо
ЛП
18
Никола Дринчич
ОП
26
Марсио Абреу
ОП
19
Игорь Ламбарский
ЦП
36
Олег Самсонов
ПП
20
Отар Марцваладзе
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Ростов
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
7
Дмитрий Полоз
ЛВ
19
Хорен Байрамян
АП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
10
Дмитрий Кириченко
ЦФ
Краснодар
1
Евгений Городов
ВР
13
Николай Марков
ПЗ
21
Хасан Ахриев
ЦП
24
Александр Кульчий
ЦП
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
14
Юра Мовсисян
ЦФ
4-2-3-1
1
Плетикоса
16
Круглов
19
Салата
4
Окоронкво
8
Смольников
92
Емельянов
8
Колодин
8
Гацкан
7
Элсон
30
Кочиш
21
Адамов
4-2-3-1
77
Ревишвили
14
Мартынович
4
Тубич
25
Амисулашвили
33
Анджелкович
18
Дринчич
26
Абреу
36
Самсонов
19
Ламбарский
22
Жоаозиньо
20
Марцваладзе
92
Емельянов
7
Полоз
7
Полоз
92
Емельянов
7
Элсон
19
Бракамонте
19
Бракамонте
7
Элсон
16
Круглов
10
Кириченко
10
Кириченко
16
Круглов
36
Самсонов
13
Марков
13
Марков
36
Самсонов
19
Ламбарский
24
Кульчий
24
Кульчий
19
Ламбарский
22
Жоаозиньо
14
Мовсисян
14
Мовсисян
22
Жоаозиньо
Остались в запасе
Ростов
Краснодар
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Главный тренер
Сергей Балахнин
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Славолюб Муслин
Остались в запасе
30
Сергей Песьяков
ВР
4
Андрей Васильев
ЛЗ
0
Виталий Дьяков
ЦЗ
19
Хорен Байрамян
АП
Остались в запасе
21
Хасан Ахриев
ЦП
1
Евгений Городов
ВР
50
Владимир Татарчук
ПП
72
Павел Голышев
ЦФ
Главный тренер
Сергей Балахнин
Главный тренер
Славолюб Муслин
Статистика матча Ростов - Краснодар
1
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
0
1
Матчи команд
Ростов
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Ростов
- : -
20.11.2026
Крылья Советов
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо Мх
0 : 3
01.11.2026
Ростов
Россия. Кубок, 5 тур
Ростов
6 : 1
28.10.2026
Акрон
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ростов
2 : 0
25.10.2026
Локомотив
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 15 тур
Динамо
- : -
22.11.2026
Краснодар
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Краснодар
4 : 2
07.11.2026
ЦСКА
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Родина
2 : 1
31.10.2026
Краснодар
Россия. Кубок, 5 тур
Краснодар
2 : 1
27.10.2026
Динамо
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Локомотив
3 : 3
17.10.2026
Краснодар
Информация о матче
Главный судья:
Тимур Арсланбеков
(Москва)
Помощники судьи:
Виталий Дроздов (Москва)
Ринат Деушев (Москва)
Стадион:
Олимп им. Виктора Понедельника
Где смотреть матч:
"НТВ-ПЛЮС Наш Футбол" 18:40 (прямая)
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