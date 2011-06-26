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Расписание матчей
РПЛ 2026/2027
Зенит - Ахмат
Зенит - Ахмат: обзор матча 26 июня 2011
Зенит
26.06.2011, воскресенье, 18:45
Россия. Премьер-лига, 16 тур
0 : 0
Завершен
Ахмат
Матч
Текстовая трансляция
Статистика
Личные встречи
Таблица
Протокол Зенит - Ахмат
+2
Желтая карточка
С. Джанаев
Замена
З. Садаев
️️️️
Э. Бракамонте
Желтая карточка
А. Бухаров
Желтая карточка
А. Феррейра
Замена
А. Ионов
️️️️
С. Семак
Замена
А. Кацаев
️️️️
А. Павленко
Замена
В. Файзулин
️️️️
К. Зырянов
Замена
А. Бухаров
️️️️
Д. Лазович
Замена
З. Хаймович
️️️️
Д. Ятченко
Травма
Д. Ятченко
Желтая карточка
Л. Гвазава
Начало матча
Показать весь матч
Составы команд
Стартовые составы
Запасные игроки
Расстановка
Зенит
16
Вячеслав Малафеев
ВР
15
Томаш Губочан
ЛЗ
6
Николас Ломбертс
ЦЗ
22
Бруну Алвеш
ЦЗ
22
Александр Анюков
(К)
ПЗ
10
Данни
ЛП
37
Сергей Семак
ЦП
18
Константин Зырянов
ЦП
27
Игорь Денисов
ЦП
27
Данко Лазович
ПП
11
Александр Кержаков
ЦФ
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Ахмат
35
Сослан Джанаев
ВР
14
Херв Ксавьер Зенге
ЛЗ
5
Антонио Феррейра
ЦЗ
8
Сергей Омельянчук
(К)
ЦЗ
33
Дмитрий Ятченко
ПЗ
6
Леван Гвазава
ЛП
8
Маурисио
ОП
40
Благо
ЦП
8
Александр Павленко
ПП
19
Эктор Бракамонте
ЦФ
9
Шамиль Асильдаров
ЦФ
Главный тренер
Иса Байтиев
Зенит
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
20
Виктор Файзулин
ЦП
11
Алексей Ионов
ПВ
11
Александр Бухаров
ЦФ
Ахмат
31
Ярослав Годзюр
ВР
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
4
Зевик Хаймович
ЦЗ
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
10
Адлан Кацаев
ПП
9
Заур Садаев
ЦФ
4-5-1
16
Малафеев
15
Губочан
6
Ломбертс
22
Алвеш
22
Анюков
10
Данни
37
Семак
18
Зырянов
27
Денисов
27
Лазович
11
Кержаков
4-1-3-2
35
Джанаев
33
Ятченко
5
Феррейра
8
Омельянчук
14
Зенге
8
Маурисио
8
Павленко
40
Благо
6
Гвазава
9
Асильдаров
19
Бракамонте
18
Зырянов
20
Файзулин
20
Файзулин
18
Зырянов
37
Семак
11
Ионов
11
Ионов
37
Семак
27
Лазович
11
Бухаров
11
Бухаров
27
Лазович
33
Ятченко
4
Хаймович
4
Хаймович
33
Ятченко
8
Павленко
10
Кацаев
10
Кацаев
8
Павленко
19
Бракамонте
9
Садаев
9
Садаев
19
Бракамонте
Остались в запасе
Зенит
Ахмат
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Иса Байтиев
Остались в запасе
30
Юрий Жевнов
ВР
5
Игорь Чеминава
ЦЗ
9
Саболч Хусти
ЛП
33
Станислав Мурихин
ЛП
Остались в запасе
44
Джабраил Кадиев
ЦЗ
31
Ярослав Годзюр
ВР
20
Андрей Кобенко
ЛП
84
Олег Власов
ЦП
Главный тренер
Лучано Спаллетти
Главный тренер
Иса Байтиев
Статистика матча Зенит - Ахмат
1
3
Красные карточки
0
0
Желтые карточки
1
3
Матчи команд
Зенит
Товарищеские матчи
Зенит
- : -
15.11.2026
Трабзонспор
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Зенит
2 : 2
08.11.2026
Ростов
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Крылья Советов
0 : 3
02.11.2026
Зенит
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Зенит
2 : 0
25.10.2026
Динамо Мх
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 15 тур
ЦСКА
- : -
21.11.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 14 тур
Ахмат
1 : 0
07.11.2026
Родина
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Динамо
2 : 0
31.10.2026
Ахмат
Россия. Кубок, 5 тур
Факел
0 : 0
27.10.2026
Ахмат
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Ахмат
0 : 1
23.10.2026
Оренбург
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Зенит
3 : 2
18.10.2026
Ахмат
Информация о матче
Главный судья:
Владимир Казьменко
(Ростов-на-Дону)
Помощники судьи:
А. Цветнов (Москва)
А. Малородов (Саратов)
Делегат:
Г. Куличенков (Тула)
Стадион:
Петровский
Где смотреть матч:
"НТВ+ Наш футбол" 18:30 (прямая)
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